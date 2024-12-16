Ana Sayfa » Teknoloji Haberleri Huawei Uygun Fiyatlı Kulaklık FreeBuds SE 3 Özellikleri Tanıtıldı! Teknoloji Haberleri Huawei Uygun Fiyatlı Kulaklık FreeBuds SE 3 Özellikleri Tanıtıldı! Emine Emre 5 Görüntüleme

Çin menşeli teknoloji devi Huawei akıllı telefon piyasasında olduğu gibi kablosuz kulaklıklarda da adından söz ettirmekte. Her seviyeye özel kulaklıkları ile büyük bir pazar payına sahip olan marka FreeBuds SE 3’ü piyasaya sunuyor. Huawei uygun fiyatlı kulaklık FreeBuds SE 3 özellikleri ve fiyatı belli oldu. İşte cihaz hakkında merak edilenler…

Huawei Uygun Fiyatlı Kulaklık FreeBuds SE 3 Özellikleri ve Fiyatı Belli Oldu!

Huawei sürpriz bir şekilde duyurulan tanıtım tarihinden önce FreeBuds SE 3 kablosuz kulaklığını tanıttı. Şık bir tasarıma sahip olan kulaklık özelliklerine bakıldığında oldukça uygun bir fiyatla piyasaya çıkıyor. Marka bu kulaklık ile geliştirilmiş bir kullanıcı deneyimini oldukça uygun fiyatla sunuyor.

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Geniş bir kullanıcı kitlesine hitap eden FreeBuds SE 3, oldukça hafif ve yalnızca 3,8 gr ağırlığında, altın ışıltısı ve uzay siyahı renklerinde; şarj kutusu ise deriye benzer bir materyal ile kaplanmış durumda. Göze hitap eden bir tasarıma sahip olan kulaklıkta parlak ve mat detaylar özenle kullanılmış. Hoş görünümünün yanı sıra cihaz IP54 sertifikasına sahip yani su ve toza karşı dayanıklı bir yapıda.

20 Hz ile 20 kHz frekans aralığına sahip olan FreeBuds SE 3, 10 mm’lik dinamik sürücüleri ile net ve temiz bir ses performansı sunuyor. Huawei kulaklığın batarya ömrü de dikkat çekmekte. Bu kapsamda cihaz, şarj kutusu ile birlikte 48 saate kadar, tam dolu bir şarj ile 9 saate kadar ve 10 dakikalık şarj ile de 3 saatlik bir kullanım vaat etmekte. Kulaklıklar 41 mAh kapasitesinde, şarj kutusu ise 510 mAh kapasitesinde bataryaya sahip ve cihaz 60 dakikada tam şarj olmakta.

Huawei yeni bütçe dostu kulaklığın gelişmiş bir kullanıcı deneyimi sunduğunu yukarıda belirtmiştik. Bu kapsamda cihazın şarj kutusunda fiziki bir buton eklenmiş ve bu buton ile manuel olarak eşleştirme yapılabilmekte. Bunun dışında kutu açıldığı zaman otomatik olarak eşleştirme gerçekleşiyor. Bunların yanı sıra kulaklığın üzerine dokunmatik sensörler yerleştirilmiş ve bunlar sayesinde müziği açma, kapama ya da parça atlama gibi işlemler yapılabilmekte.

Fiyatı Ne Kadar?

Huawei bütçe dostu kulaklığı FreeBuds SE 3, Bluetooth 5.4 bağlantısına sahip. Kulaklık düşük gecikme süresi ve stabil bağlantı özellikleri ile geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor; örneğin oyuncular ve standart kullanıcılar gibi. Huawei FreeBuds SE 3 fiyatına gelirsek ise cihazın 25 dolar gibi oldukça uygun bir fiyata piyasaya sürüldüğünü söyleyebiliriz. Kulaklığın fiyatına göre oldukça yüksek bir performansla geldiğini de yineleyelim.