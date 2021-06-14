Huawei Video Uygulaması 60 Ülkede Görücüye Çıktı!

Huawei, şirketin OTT platformu Huawei Video‘nun artık 60’tan fazla ülkede kullanıcılara sunulduğunu duyurdu. Uygulama Malezya, Suudi Arabistan, Filipinler ve diğer ülkelerdeki Huawei televizyonlarda da mevcut hale geldi.

Uygulama, yerel ve uluslararası pazarlarda üst düzey içerikle geliyor. Huawei Video uygulaması ayrıca Honor markasının yanı sıra Huawei’den gelen tüm akıllı telefonlarda varsayılan video oynatıcı olarak kullanılacak.

Program, oynatma hızı kontrolü, ağır çekim, kayan pencere gibi özelliklerle birden çok formatta video oynatma desteği ile birlikte geliyor. Ayrıca, dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılar için Huawei Cloud + Huawei Terminal Cloud’un bulut sinerjisini sunuyor.

Bu ayın başlarında, Huawei Kıdemli Başkan Yardımcısı, Huawei Cloud CEO’su ve Tüketici Bulut Hizmetleri Başkanı Zhang Pingan, yeni Video uygulamasının 50.000 saatten fazla Çin film ve televizyon içeriğine sahip olduğunu belirtti. 10 milyondan fazla Çinli kısa videonun cihazları aracılığıyla dünya çapında 230 milyon kullanıcıya ulaştığını da sözlerine ekledi.

Son zamanlarda, multimedya platformu Huawei Video ve yaşam tarzı TV kanalı Clubbing TV, Avrupa, Asya-Pasifik, Orta Doğu, Afrika ve Latin Amerika’da 60’tan fazla ülkede video dağıtım ortaklıklarına girdi.