Huawei Vites Değiştirdi – 5G Destekli Dijital Altyapıya Odaklandılar

Huawei, odağını akıllı telefon endüstrisinden 5G destekli altyapıya kaydırmış görünüyor. Teknoloji şirketi, ABD yaptırımlarını aşmak ve işini yürütmek için 5G telekomünikasyonla çalışan Tianjin Akıllı Limanı‘na güveniyor.

Huawei’ye göre Tianjin Akıllı Bağlantı Noktası, daha iyi bağlantılı, daha akıllı ve otonom bir bağlantı noktası yönetim sistemi oluşturmak için otonom sürüş, 5G, bulut bilgi işlem ve IoT dahil olmak üzere en son teknolojiyi kullanan türünün tek örneği bir bağlantı noktası.

Bu akıllı bağlantı noktasının altında yatan mimari, çeşitli bağlantı noktası sistemlerini akıllı bir şekilde birbirine bağlayarak veri ve bilgi silolarını ortadan kaldırıyor. Operasyonları merkezi olarak yöneten ‘Smart Hub’ tarafından desteklenen tüm uygulamalar birlikte çalışıyor.

Tianjin Limanı, yıllık 20 milyon TEU konteyner hacmi ve 20.000 çalışanı ile dünyanın en büyük yedi limanından biri. Liman, Kuzey Çin’de Bohai Denizi kıyısında yer alan sıfır karbonlu akıllı bir terminal olarak hizmet veriyor.

Huawei, 5G özellikli dijital hizmetlerini tanıtıyor ve kömür madenleri, limanlar ve hastaneler gibi Çin’in altyapısına otomasyon ve akıllı çözümler getirmeyi planlıyor.

Huawei Küresel Gümrük ve Liman İşletmesi CEO’su Bruce Xun, Tianjin Limanı’nın dünya çapında 800’den fazla liman ve 200 ülke ile ticaret yapan gerçekten küresel bir liman olduğunu belirtti. Ayrıca şirketin, limanın daha yeşil, daha akıllı ve daha güvenli olmasına yardımcı olacak dijitalleşmenin bir sonraki aşamasını destekleyeceğini de sözlerine ekledi.