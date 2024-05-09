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Huawei Watch 4 Pro Space Edition, Apple Watch Ultra rakibi olarak karşımıza çıkıyor. Cihaz hem özellikleri hem de tasarımıyla göz dolduran Huawei’nin üst segment akıllı saatlerinden biri. Huawei Watch 4 Pro Space Edition sağlık özellikleri bakımından gelişmiş özelliklere sahip olduğu gibi dayanıklılığı ile de ön plana çıkıyor. Peki Huawei Watch 4 Pro Space Edition Türkiye fiyatı ne kadar, özellikleri nasıl, bakalım…

Huawei Watch 4 Pro Space Edition Özellikleri

Huawei Watch 4 Pro Space Edition’ın Türkiye’de satışa sunulması kullanıcıyı oldukça memnun etti. Havacılık sınıfı DLC titanyum tasarıma sahip Huawei’nin yeni akıllı saati tasarlanırken süpersonik roket motorlarındaki Laval nozülünden ilham alınmış. En önemli özelliklerinden biri dayanıklılık olan akıllı saatin tasarımı muhteşem. Cihazın kaplamasında elmasa benzeyen bir karbon kullanılmış ve bu sayede cihazın hem şıklığı hem de sağlamlığı artırılmış durumda.

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Siyah – kırmızı bir çerçevesi bulunan Watch 4 Pro Space Edition 1,5 inç büyüklüğünde ve 466 x 466 piksel çözünürlüğünde AMOLED ekrana sahip. Uzun pil ömrü ile de dikkat çeken cihaz 21 gün pil süresi sunmakta. NFC desteği ile 50 metre suya dayanıklılık özellikleri bulunan Huawei’nin Space Edition saati yerleşik hoparlör ve mikrofonla geliyor. eSIM hücresel arama özelliği sayesinde telefona gerek olmadan sesli aramalar cevaplanabiliyor.

TrueSeen 5.5+ özelliği ile hassas kalp atış hızı takibi yapabilen Huawei’nin üst segment akıllı saati, uykuda nefes takibi, sıcaklık ölçümü, SpO2 takibi, EKG analizi özelliklerini sunmakta. Ayrıca bu saat ile 30 metreye kadar serbest dalış yapılabilmekte. Cihazın teknik özellikleri ise aşağıdaki gibi listelenebilir:

Ekran: 1.5 inç, 466 x 466, 310 ppi, LTPO AMOLED

Tuş: Döner taç ve yan düğme

Sensör: İvmeölçer, jiroskop, pusula, optik kalp atış hızı, ortam ışığı, barometre, sıcaklık, EKG, derinlik

Malzeme: Küresel safir cam, havacılık sınıfı DLC titanyum, seramik arka kasa

Uyumluluk: Android 8.0 veya üzeri, iOS 13.0 veya üzeri

Suya dayanıklılık: 50 metre, dalış (30 metreye kadar)

Bağlantı: NFC, Bluetooth 5.2, WiFi 2.4GHz

Ses: Hoparlör ve mikrofon

Boyut ve ağırlık: 49.1 × 49.1 × 12.9 mm, 68 g

Huawei Watch 4 Pro Space Edition Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

Huawei Watch 4 Pro Space Edition fiyatı yaklaşık 28 bin TL seviyesinde. Uzay grisi bir renge sahip olan cihazın satışında GT serisi 46mm kayış, FreeBuds 5i kulaklık ve 1 yıllık ek garanti de hediye edilmekte.