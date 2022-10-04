Huawei Watch D, 12 Ekim’de Avrupa’da satışa çıkacak

Huawei, kan basıncı izleme özelliğine sahip ilk akıllı saati olan Watch D‘yi Aralık 2021’de tanıttı. Giyilebilir cihazın iç pazar dışında olması beklenmiyordu, ancak sonunda bu Mayıs ayında Mate Xs2 ile birlikte uluslararası izleyici kitlesine tanıtıldı.

Fiyat 449 € olarak belirlendi, ancak varış tarihi verilmedi. Huawei’nin IFA 2022’deki Berlin’deki açılış konuşması aynı bilgileri içeriyordu, ancak bugün şirket nihayet Watch D’nin 12 Ekim’de Almanya’ya geldiğini açıkladı.

Huawei Watch D, aksi takdirde oldukça standart bir akıllı saattir, ancak yüksek hassasiyetli kan basıncı izleme sunmak için kayışın hemen yanındaki özel hava pompası/hava yastığı eklentisi destekleriyle öne çıkıyor. Şirket, sensörlerin 3 mmHg’lik son derece düşük bir marj hatasına sahip olduğunu iddia ediyor. Ayrıca Watch GT 3 Pro gibi EKG desteği ile birlikte gelir.

Gecikmeli varışın nedeni, AB genelinde tıbbi ürünleri denetleyen organ olan EMA – Avrupa İlaç Ajansı’nın bürokratik prosedürleridir.

İlk pazar Almanya ve İtalya’nın da yakında Watch D alacağını teyit edebiliriz. Avrupa’daki her ülke, tansiyon için giyilebilir cihazı onaylayıp onaylamamaya kendi karar verir. Biraz zaman alabilir, ancak Almanya’daki lansmanın kartopu etkisi yaratacağına ve Huawei Watch D’nin onaylanacağına ve dolayısıyla tüm Eski Kıta’da daha hızlı piyasaya sürüleceğine inanıyoruz.