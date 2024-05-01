Ana Sayfa » Teknoloji Haberleri Huawei Watch Fit 3 Fiyatı ve Özellikleri Belli Oldu Teknoloji Haberleri Huawei Watch Fit 3 Fiyatı ve Özellikleri Belli Oldu Emine Emre 5 Görüntüleme

Çin menşeli teknoloji devi Huawei, akıllı telefon pazarındaki yeni üst segment cihazlarının yanı sıra giyilebilir teknoloji ürünlerinden akıllı saat alanında da hem özellikleri ile hem de fiyatıyla dikkat çeken cihazlar üretiyor. Huawei’nin yeni akıllı saati özellikle tasarımıyla Apple Watch’a benzemekte. Cihazın fiyatı ise Apple Watch’dan oldukça uygun. Kısa bir zaman dilimi içerisinde piyasaya sürülecek olan Huawei Watch Fit 3 fiyatı ve özellikleri neler inceleyelim…

Huawei Watch Fit 3 Özellikleri Belli Oldu

Hem tasarımı hem de teknik özelikleri bakımında pazarda önemli bir yere sahip olacağı düşünülen Huawei Watch Fit 3 yakında satışa çıkacak. Henüz piyasaya sunulmadan önce cihazın özellikleri ve fiyatı sızdırılmış durumda. İnovatif özelliklere sahip olan Huawei’nin yeni akıllı saati öncelikle şık tasarımıyla ön plana çıkıyor. Huawei Watch Fit 3, SLO-B09 ve SLO-B19 olmak üzere iki farklı modelle kullanıcıya sunulacak. Söz konusu modellerdeki temel fark birinin Bluetooth diğerinin ise daha gelişmiş olan hücresel bağlantı özelliğinin bulunması.

En güncel teknoloji haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Huawei’nin bu akıllı saatleri dört farklı renkle sunulacak; beyaz, siyah, atın ve pembe. Her iki cihazın kasa kısmında da alüminyum alaşım metali kullanılmış durumda. Huawei akıllı saat modelleri 1,82 inç büyülüğünde ve 480 × 480 piksel çözünürlükte AMOLED ekran ile geliyor. Adaptif parlaklık özelliği sunan ekran kullanıcının tüm ortamlar rahatlıkla ekranı görmesini sağlıyor. Bu özelliği sayesinde de cihazın üst düzey bir görüntü kalitesine sahip olduğu söylenebilir.

68 Dakikada tam Şarj Olabiliyor

Huawei yeni akıllı saatinde daha iyi bir kullanıcı deneyimine ulaşmak için arayüz ve simgeler kısmını yeniden tasarladı. Bunun yanı sıra saatte 100’ü aşkın spor modu bulunmakta ve TruSport algoritmasıyla donatılmış durumda. Huawei iki modelinde de kalp ritmi, kan oksijen seviyesi ve uyku kalitesini ölçebilmekte. TruSleep 3.0 ile TruSeen 5.0 teknolojileri sayesinde daha sağlıklı verilere ulaşılabilmekte.

5 ATM su direnci olan akıllı saat tüm su sporları esnasında rahatlıkla kullanılabilmekte. Batarya kısmında ise 400 mAh’lık pil bulunan cihazın kullanım süresi yaklaşık 10 gün. Hızlı şarju da destekleyen Huawei akıllı saat 68 dakikada tam şarj olabilmekte. Cihazın özellikleri kısmında da belirtmeden geçmeyelim ki iki farklı kayış seçeneği mevcut; biri deri kayış diğeri ise plastik kayış.

Huawei Watch Fit 3 Fiyatı Ne Kadar?

Huawei Watch Fit 3 fiyatı kordon kayışına göre farklılık göstermekte. Bu kapsamda plastik kayışa sahip olan cihaz 159 Euro, deri kayışa sahip olan cihaz ise 179 Euro olarak satışa çıkacak. Bu fiyatlarla Huawei piyasayı karıştıracak gibi görünüyor. Huawei Watch Fit 3’ün hem tasarım hem teknik özellikler hem de fiyatı ile oldukça dikkat çekmesi bekleniyor.