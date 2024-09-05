Ana Sayfa » Teknoloji Haberleri Huawei Watch GT 5 ve Watch D Serisi 19 Eylül’de Tanıtılacak! Teknoloji Haberleri Huawei Watch GT 5 ve Watch D Serisi 19 Eylül’de Tanıtılacak! Emine Emre 3 Görüntüleme

Çin menşeli dev teknoloji şirketi Huawei yeni akıllı saatlerini duyurmaya hazırlanıyor. Son dönemde yeni nesil teknoloji ürünleri ile piyasada adından söz ettiren markanın en son üçe katlanan modeli oldukça konuşulan cihazlardan oldu. Markanın heyecanla beklenen akıllı saatleri Huawei Watch GT 5 ve Watch D serisi de 19 Eylül’de tanıtılacak. İşte ayrıntılar.

Huawei Watch GT 5 ve Watch D Serisi 19 Eylül’de Tanıtılacak!

Huawei son dönemde son teknoloji ürünleri ile gündemde. Bunlardan en çok merak edileni üç kez katlanabilir akıllı telefonu Mate XT ve cihaz 9 Eylül’de lanse edilecek. Eylül ayında tanıtılacak Huawei ürünü Mate XT değil, markanın yeni akıllı saatleri de 19 Eylül’de lanse edilecek. Bu kapsamda Huawei Watch GT 5 ve Watch D serisinin kısa zamanda kullanıcıya sunulacağını söyleyebiliriz.

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Huawei 19 Eylül’de Barselona’da bir etkinlik düzenleyerek Watch GT 5 ve Watch D akıllı saatlerini sunacak. Huawei’nin yayınladığı duyuru afişinde Watch GT 5 serisinin iki versiyonu olduğu görülmekte; kasa çapları 42 mm ve 46 mm’lik iki model. Huawei’nin yaptığı paylaşımda saatle alakalı pek bir bilgi bulunmuyor. Çıkan sızıntılarda serinin GT 5 Pro modelinin de olacağı söyleniyor ancak bu bilgi henüz netlik kazanmış değil.

Huawei’nin yeni akıllı saat serisi Watch GT 5 hafif köşeli bir tasarımla ancak dairesel bir kasa ile gelmekte. Sağlık takibi özellikleri ile gelecek olan Huawei GT 5 akıllı saatinde TrueSense teknolojisi de yer alacak. 100’ü aşkın spor modu bulunan akıllı saat modelinde EKG analizi ve kan basıncı ölçümü de yer almakta. Huawei Watch GT 5 fiyatı da oldukça merak edilen detaylardan ancak bu konuda henüz bir açıklama bulunmuyor. 19 Eylül’de hem Watch GT 5’in hem de Huawei Watch D’nin fiyatı belli olacaktır.

Watch D Tansiyon Ölçme Özelliği ile Geliyor

Huawei Watch GT 5 akıllı saati IP68 sertifikasına sahip yani cihaz suya ve toza karşı dayanıklı bir yapıyla geliyor. Özellikle spor yapanlar için cihaz oldukça uygun bir seçenek gibi görünüyor. Watch GT 5 akıllı saati ile ilgili şimdilik bilinenler bunlarla sınırlı. 19 Eylül’deki tanıtımla birlikte cihazın özellikleri de ayrıntılı bir şekilde belli olacaktır.

Huawei Watch D modeli ise tansiyon ölçme özelliği ile ön plana çıkmakta. Huawei’nin bu modeli daha çok sağlık özellikleri konusunda detaylandırılmış durumda. Tasarımıyla göz dolduran Huawei’nin yeni saatinin Türkiye pazarına da gelmesi beklenmekte.