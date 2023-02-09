Huawei Watch GT Cyber Küresel Pazarda Satışa Çıktı!

Kasım 2022’de Huawei, anavatanı Çin’de Watch GT Cyber ​​adlı oldukça sıra dışı bir akıllı saati tanıttı. Giyilebilir cihaz, kullanıcıların farklı kayışlar ve kılıflar arasında geçiş yapmasına olanak tanıyan benzersiz ve ayrılabilir tasarıma sahipti. Bugün şirket, akıllı saati uluslararası pazarda ilk kez piyasaya sürdü. İşte özellikleri ve fiyatı.

Belirtildiği gibi, Huawei Watch GT Cyber ​​ilginç bir akıllı saat. Yüzü, kasasından ve kayışından ayrılarak kullanıcıların farklı kombinasyonları değiştirmesine olanak tanıyor. Sports, Fashion ve Urban Explorer olmak üzere üç farklı şekilde geliyor. Saat MIL-STD sertifikalıdır, yani aşırı sıcaklığa, neme, toza ve şoka dayanabiliyor.

Akıllı saat, 466 x 466 piksel çözünürlüğe ve 1,32 inç dairesel AMOLED ekrana sahip. Yazılım cephesinde, 100’den fazla spor modu, uyku takibi, kalp atış hızı izleme, kan oksijen seviyesi izleme, stres izleme, adet döngüsü takibi ve daha fazlasını destekleyen OpenHarmony tabanlı bir yazılım çalıştırıyor. Giyilebilir cihaz, temassız ödemeler için yerleşik bir GPS ve NFC‘ye de sahip. Diğer önemli özellikler arasında müzik çalma, Bluetooth araması ve sesli asistan bulunuyor.

Huawei Watch GT Cyber; en düşük HarmonyOS 2, Android 6.0 ve iOS 9.0 çalıştıran akıllı telefonlarla uyumlu. Saat, 5ATM suya dayanıklılık ile birlikte geliyor ve 292mAh pil ile destekleniyor. Kablosuz olarak şarj oluyor ve yedi günlük kullanım ömrüne sahip. Saatin fiyatı 196 dolardan başlıyor.