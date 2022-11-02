Huawei Watch GT Cyber Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Beklendiği gibi, Huawei bugün Pocket S etkinliğinde yeni bir akıllı saat de tanıttı. Giyilebilir cihaz resmi olarak Huawei Watch GT Cyber ​​olarak adlandırılıyor ve diğerlerinden farklı. Çünkü harika ve bambaşka bir tasarımı var. Gelin daha yakından göz atalım.

Huawei Watch GT Cyber

Huawei Watch GT Cyber, benzersiz tasarımıyla öne çıkıyor. Saat, taç kısmında çıkarılabilir bir tasarımla birlikte geliyor. Böylece kullanıcılar farklı kasa + kayış kombinasyonları arasında geçiş yapabilecekler.

Şirket, Sports, Fashion ve Urban Explorer gibi üç tür model sunuyor. Bu üçünün farklı tasarımları var ve farklı renklerde de geliyor.

Sports ve Urban Explorer kasaları 316L paslanmaz çelik gövdelere ve seramik çerçevelere sahipken, Sports kasanın gövdesi ve çerçevesi güçlendirilmiş fiberden yapılmış. Ayrıca, hepsi dayanıklılık için MIL-STD sertifikalı ve bir kauçuk kayışla birlikte geliyor.

Normal özelliklerden bahsedersek akıllı saat, 466 x 466 piksel çözünürlüğe sahip 1,32 inç dairesel AMOLED ekranla geliyor. Çağrılar, WeChat ve daha fazlasını destekleyen OpenHarmony tabanlı yazılımla bir araya geliyor.

Giyilebilir cihaz, 100’den fazla spor modu, uyku takibi, kalp atış hızı izleme, kan oksijen seviyesi izleme, stres izleme, adet döngüsü takibi ve yaygın olarak bulunan diğer özellikler vaat ediyor. Ayrıca temassız ödemeler için yerleşik bir GPS ve NFC’ye sahip.

Minimum gereksinimler HarmonyOS 2, Android 6.0 ve iOS 9.0 olduğundan neredeyse tüm akıllı telefonlarla uyumlular. Son olarak, 5ATM suya dayanıklı saat 292 mAh pil ile destekleniyor ve kablosuz olarak şarj oluyor. Fiyatı ise 177 dolardan başlıyor.