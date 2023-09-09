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Huawei Watch GT4 41mm ve 46mm görüntüleri internete sızdı

Huawei, son derece popüler olan akıllı saat serisine devam ederek yakında yeni Watch GT 4 serisini piyasaya sürecek. Huawei Watch GT4, iki boyutta toplam dokuz varyant halinde piyasaya sürülecek. Yeni modellerin fotoğraflarına önceden sahibiz.

Ahmet Ekinler

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Huawei Watch GT4 41mm ve 46mm görüntüleri internete sızdı

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Huawei geçtiğimiz günlerde 14 Eylül’de Barselona’da bir etkinlik düzenleyeceğini duyurmuş ve iki saatin tanıtımını yapmıştı. Yaklaşan Watch GT4 serisine ait görüntülerin internette ortaya çıkmasıyla bu durum doğrulanmış gibi görünüyor.

Watch GT4 ile ilgili şu anda çok fazla teknik veri mevcut değil, ancak kaynak, büyük ölçüde farklı tasarımlara sahip 41mm ve 46mm olmak üzere iki boyut modeli olacağını belirtiyor. Küçük olan daha temiz ve zarif görünüyor, kesinlikle daha kadınsı bir estetiği hedefliyor.

Daha büyük olan 46 mm’lik model ise geniş zaman ayarlı bir dış çerçeveye ve her iki tarafta çıkıntılı geometrik kenarlara sahip çok farklı ve oldukça çarpıcı bir gövde tasarımına sahip.

Görünüşe göre, Watch GT4’ün gövde ve kayış için malzeme kombinasyonuna bağlı olarak toplam dokuz çeşidi olacak. En pahalı modellerin paslanmaz çelik gövdeye ve uyumlu kayışa sahip olması bekleniyor. Daha basit metal kasalara ve tekstil veya plastik kayışlara sahip diğer sürümleri de görmeyi bekleyebilirsiniz.

GT4 serisi için bildirilen fiyatlar 249 € ile 399 € arasında değişiyor. Beklendiği gibi GT4 serisi, Mayıs ayında duyurulan premium Huawei Watch 4 ve 4 Pro‘dan daha ucuz ve daha az özellikli. Bu modeller Harmony OS 3.0 ile çalışırken, Watch GT4 serisinin çok daha az “akıllı” olması ve tam özellikli bir akıllı saatten ziyade akıllı bir kordona benzemesi bekleniyor. Bununla birlikte kaynak, Watch GT4’ün verimli OLED panelleri ve Cortex-M işlemcisi sayesinde daha geniş bir fitness takip fonksiyonu yelpazesi ve yaklaşık iki haftalık pil ömrü sunacağını belirtiyor.

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Ahmet Ekinler
Ahmet Ekinlerhttps://ahmetekinler.com/
Uzmanlık alanı dijital medya ve pazarlama. Teknolojiye merakı ve aşırı ilgilisi onu teknoloji bloğunda makale yazma ve inceleme konularında uzman yapıyor. Her ne kadar Apple hayranı olsa da başarılı teknolojik ürünleri takdir eder.
KaynakGsmarena

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