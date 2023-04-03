Huawei Watch Ultimate, Avrupa’da Satışa Çıktı!

Huawei, Avrupa’da Watch Ultimate’ı piyasaya sürdü ve şirketin Çin dışında mevcut olan büyüyen cihaz yelpazesine ekledi. Watch Ultimate yaklaşık iki hafta önce Huawei’nin ana pazarında tanıtılmış olsa da, cihazın küresel versiyonu Çin’de satılandan biraz farklı.

Çin versiyonundan farklı olarak, Watch Ultimate’ın küresel modeli uydu mesajı gönderme veya alma özelliğine sahip değil. Bunun dışında özellikleri tamamen aynı.

Huawei Watch Ultimate

Zirkonyum bazlı likit metal malzeme kasası ile üretilen akıllı saat, zarafet ve dayanıklılık sunuyor. Daha önce sadece lüks saatlerde kullanılan bu yenilikçi malzeme, şimdi ilk kez bir akıllı saatte yer alıyor.

Üst düzey metalik kaplama ile saat her türlü maceraya hazır. Voyage Blue ve Expedition Black renklerinde mevcut olan Watch Ultimate, 24 büyük şehirde 24 saat diliminde zamanı gösteren özel saat yüzlerine sahip. Kullanıcılar, tercihlerine göre birinci sınıf ve üretkenlik odaklı saat yüzleri arasından seçim yapabiliyor.

Saat, LTPO AMOLED ekrana, safir cam kapağa ve aşınmaya dayanıklı özelliklere sahip. Voyage Blue’nun kayışı hafif bir titanyum alaşımından yapılmıştır, her iki renk seçeneğinde de dayanıklı Hidrojene Nitril Kauçuk (HNBR) kayış ve tüplü dalış için ekstra uzun HNBR kayış bulunuyor.

Daha fazla rahatlık için, Watch Ultimate’ın üç düğmesi var: 3D Dönen Taç, bir İşlev düğmesi ve yeni bir Destek düğmesi. Assist düğmesi, Huawei’nin yeni Dalış veya Keşif modu özelliklerine hızlı erişim sağlıyor.

Su geçirmezlik için yeni bir standart belirleyen Watch Ultimate, ses özelliklerine sahip 100 metre dalış seviyesinde su geçirmezlik sunuyor. ISO 22810 ve EN13319 dalış ekipmanı standartlarını karşıladığı test edilen saat, 110 metre derinlikte 24 saat su altında kalabiliyor. Dalış Modu dört mod içeriyor ve dalış verilerinin sürekli izlenmesi için Bühlmann dekompresyon algoritmasını kullanıyor.

Açık hava tutkunları, off-road, kamp ve doğa yürüyüşü gibi çeşitli keşif aktiviteleri için tasarlanmış Keşif Modu’nun keyfine varacak. Saat, Hassas Çift Frekanslı Beş Sistemli GNSS konumlandırmayı, açık hava macera araçlarını ve daha fazlasını destekliyor. İşaretleme noktaları ve hassas navigasyon ile egzersiz yörüngelerini doğru bir şekilde kaydediyor.

Huawei Watch Ultimate ayrıca gelişmiş EKG analizi, kalp atış hızı izleme, arterioskleroz risk değerlendirmesi, SpO2 izleme, stres izleme ve uyku izleme dahil olmak üzere kapsamlı bir sağlık yönetimi paketine sahip. İki haftaya kadar pil ömrü ve hızlı kablosuz şarj ile Watch Ultimate, Bluetooth aramaları, hızlı yanıtlar, müzik çalma, hatırlatıcılar ve HarmonyOS, Android ve iOS cihazlarla uyumluluk gibi çeşitli akıllı özellikler sunuyor. Fiyatı ise 749 euro olarak belirlendi.