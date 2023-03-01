Huawei, Xiaomi’ye Dava Açtı – İşte Nedeni!

Büyük teknoloji şirketlerinin, rakipleri tarafından yasal işlemlere yol açan patent ihlaline girmesi yaygın bir durumdur. Buna rağmen bu firmalar aynı hataları tekrar etmeye devam ediyor. Yakın zamanda yaşanan bir gelişmede Huawei, Xiaomi’yi çeşitli teknolojileri ihlal etmekle suçlayarak dava açtı. Dava, Çin Fikri Mülkiyet Ofisi tarafından kabul edildi.

Çin’in Ulusal Fikri Mülkiyet Haberleri geçtiğimiz günlerde, ülkenin Fikri Mülkiyet Ofisi tarafından kabul edilen büyük patent ihlali anlaşmazlıklarının ayrıntılarını yayınladı. Ayrıntılara göre Huawei, Xiaomi’ye tescilli dört patentinin ihlali nedeniyle dava açtı. Şirketin açtığı dava, Devlet Fikri Mülkiyet Ofisi tarafından 17 Ocak 2023 tarihinde kabul edildi.

Anlaşmazlığa konu olan dört patentten ikisi, standart bir temel patent (SEP) olan 4G/LTE teknolojisinin izinsiz kullanımıyla ilgili. Huawei ayrıca Xiaomi’yi kendi yöntemini panoramik görüntüler elde etmek için kullanmakla suçluyor. Dördüncü patent, Huawei tarafından geliştirilen bir tür akıllı telefon kilit açma teknolojisinin ihlalini içeriyor.

Farkında olmadan, patent ihlali, bir kuruluş patent sahibinin izni/lisansı olmadan patentli bir teknolojiyi ürettiğinde, ithal ettiğinde, kullandığında, sattığında veya satışa sunduğunda gerçekleşir. Huawei, Xiaomi’ye karşı davasını kanıtlamayı başarırsa, Xiaomi ağır bir para cezası ödemek zorunda kalabilir.