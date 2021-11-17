Huawei yeni akıllı kaskını tanıttı – dünya buna hazır değil

Huawei, yeni bir ürün piyasaya sürdü. Söz konusu yeni cihaz; Bluetooth araması, sesli komutlar ve daha fazlası gibi çeşitli akıllı özelliklere sahip bir bisiklet kaskı olarak satışa çıktı.

Huawei Helmetphone BH51M Neo Smart Helmet

Çinli şirket, yeni akıllı kaskına Helmetphone BH51M Neo Smart Helmet adını verdi. Siyah ve gri olmak üzere iki rengi mevcut. Tekerlekli paten, kaykay, elektrikli bisiklet ve standart bisiklet için de uygun.

Akıllı kask, markanın tescilli işletim sistemi HarmonyOS desteği taşıyor. Bu işletim sistemi aracılığıyla ürün, akıllı telefonunuzla tek dokunuşla; bağlantı işlemiyle etkinleştirilebilen Bluetooth sesli aramayı destekliyor.

Bir kez bağladıktan sonra, kullanıcılar akıllı kaskın pilini telefon aracılığıyla kontrol edebiliyor. Hatta acil durum kişileri ve ışık modunu da ayarlama özelliğine sahip. Özellikle, müzik çalma ve eller serbest arama için bir stereo Bluetooth hoparlörü de barındırıyor.

Kullanıcıların kafasını düşme yaralanmalarından korumanın yanı sıra kask; ön ve arka kısımda da LED ışıklar sunuyor. Bu, yoldaki diğer otomobiller, özellikle de takanın arkasındakiler tarafından dikkat çekiyor.

İlginç bir şekilde, bu LED ışıklar, yavaşlamayı algılayan yerleşik yerçekimi ivme sensörü ile çalışıyor. Başka bir deyişle, yavaşladığınızda LED yanar ve dönüş sinyalleri vermek için dönüş yaptığınızı bile algılayabiliyor.

Basitçe söylemek gerekirse, bisikletçilerin arabalarla dolu yollarda gidip gelmelerini daha güvenli hale getirmek için yapılmış akıllı bir ürün. Akıllı kask şu anda Çin’de Huawei VMall aracılığıyla 125 dolara satışa çıktı.