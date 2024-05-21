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HarmonyOS Next işletim sistemi Huawei’nin tamamen bağımsız işletim sistemi olarak gelmeye hazırlanıyor. Huawei’nin şu andaki işletim sistemi olan HarmonyOS, Android alt yapısını kullanmakta. Ancak şirket tamamen bağımsız bir işletim sistemi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda HarmonyOS Next’in 2024 bitmeden tanıtılması beklenmekte. Huawei yeni işletim sistemi Android ve iOS ile sıkı bir rekabete geliyor.

Huawei Yeni İşletim Sistemi HarmonyOS Next Sıkı Bir Rekabete Geliyor

Bilindiği üzere Huawei ABD ambargosu altında birtakım kısıtlamalarla mücadele etmek zorunda kalıyor. Hatta gün geçtikçe ve Huawei’nin başarıları arttıkça kısıtlamalar da artırılmakta. Amerikan ambargosu altında faaliyetlerini sürdürmeye çalışan Huawei pek çok alanda kendini ispatlamış Çin menşeli bir marka. Şimdi ise sıra işletim sisteminde…

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İşletim sistemi kapsamında Android tabanlı HarmonyOS’u kullanan marka, yeni nesil bir sistem üzerinde çalışmalarını sürdürmekte. Huawei’nin yeni işletim sistemi olan HarmonyOS Next Android ve iOS’e sıkı rakip olacak gibi görünüyor. HarmonyOS’un yeni sürümünün ise Eylül ayında piyasaya çıkarılacağı söylenmekte.

Yeni sürüm Huawei işletim sistemi Android tabanlı olmayacak ve tamamen bağımsız olacak. Ancak bu, sistemin Android ile uyumlu olmayacağı anlamına gelmiyor. Güncelleme ile gelen sürüm kapsamında Android uygulamalarına olan destek sona erse de Huawei AppGallery üzerinden bahse konu Android uygulamalar indirilebilecek.

HarmonyOS Next Ne Zaman Çıkacak?

Söz konusu işletim sistemi HarmonyOS Next tanıtımının 2024 Eylül ayında yapılacağı ve hatta Huawei Mate 70 serisi ile yakın ya da aynı tarihte yapılabileceği gelen duyumlar arasında. Huawei Mate 70 serisi de markanın yeni amiral gemisi olarak lanse edilecek.

Amerika’nın kısıtlamaları ile başa çıkmaya çalışan Huawei bu yeni sürüm ile işletim sistemi kısmında bağımsızlığını sağlamış olacak. Şirket hali hazırda Google ile Android lisanslarını ambargolar sebebi ile alamıyor. HarmonyOS ve EMIU Android’in açık kaynak kodlarına dayandığı için kullanabiliyordu fakat artık Huawei’nin buna ihtiyacı kalmayacak. HarmonyOS Next ABD teknolojilerinden tamamıyla bağımsız olarak geliştirildi.

Huawei’nin yaptığı açıklamaya göre dört bin civarında uygulama yeni işletim sistemi için optimize edilmiş durumda ve 2025 yılına kadar bu rakamın 500 bini bulması hedefleniyor. Bununla birlikte alış veriş, eğlence, ulaşım vb gibi sektörlere özel uygulamaların optimizasyonlarının öncelikli olduğu da belirtilmekte.