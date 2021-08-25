Huawei, Yeni MateBook B Serisi Dizüstü Bilgisaylarını Tanıttı

Huawei, Çin’de yeni MateBook B serisi dizüstü bilgisayar serisini piyasaya sürdü. Yeni dizüstü bilgisayarlar iş kullanıcılarını hedefliyor ve TPM 2.0 güvenliğine de sahip olan MateBook B3, MateBook B5 ve MateBook B7 modellerini içeriyor.

İlk olarak MateBook B7’den bahsedecek olursak, dizüstü bilgisayar 3:2 en boy oranı ve yüzde 91 ekran gövde oranına sahip 13,9 inçlik bir ekrana sahip. Ayrıca 3K çözünürlüğe ve yüzde 100 sRGB renk gamına sahip. Dizüstü bilgisayar 11. Nesil Intel Core işlemciyi (i7-1165G7) barındırıyor, Huawei akıllı telefonlar arasında bir anahtar aktarımı destekliyor ve ayrıca geliştirilmiş bir dokunmatik panel ve ısı dağılımı tasarımı ile geliyor.

Çinli teknoloji devi, 2021 MateBook B5 dizüstü bilgisayarını da piyasaya sürdü. Bu model, 2K çözünürlüklü 14 inç ekrana sahip ve 11. Nesil Intel Core i7-1165G7 işlemciden güç alıyor. Bellek için çift kanallı 16 GB RAM ve 512 GB SSD depolama sunuyor. Özellikle dizüstü bilgisayar, güvenlik için önceden yüklenmiş bir TPM 2.0 işlemciyle birlikte geliyor. Son olarak, Huawei, ön tarafında 15.6 inç FHD (1080p) HD IPS parlama önleyici ekranla gelen yeni bir MateBook B3‘ü de piyasaya sürdü.

Bu dizüstü bilgisayar aynı zamanda yalnızca 1,38 kilogram ağırlığındaki ince ve hafif bir dizüstü bilgisayardır. 11. nesil Intel Core i7-1165G7 işlemci ve TPM 2.0 güvenlik çip modülü ile de donatılmış. Marka, güvenlik özelleştirme hizmetlerinin yanı sıra kişiselleştirilmiş özelleştirme hizmetleri de sağlıyor.

Ayrıca şirket, masaüstü bilgisayarının son sürümünü de piyasaya sürdü. Bu, şirketin K150 kablolu klavyesiyle birlikte gelen sekiz çekirdekli 7nm AMD Ryzen işlemciyle donatılmış MateStation B515 PC olarak karşımıza çıkıyor.