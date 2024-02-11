Ana Sayfa » Teknoloji Haberleri Huawei Yeni Sanal Gerçeklik Gözlüğü ile Apple’a Rakip Olmaya Geliyor! Teknoloji Haberleri Huawei Yeni Sanal Gerçeklik Gözlüğü ile Apple’a Rakip Olmaya Geliyor! Emine Emre 0 Görüntüleme

Teknoloji devlerinden biri olan Huawei, her ne kadar ABD ambargosuna maruz kalsa da savaşmaya devam ediyor. Son teknolojik, yeni nesil ürünler geliştirmeye devam eden şirket şimdi de Huawei Vision Pro sanal gerçeklik gözlüğü ile gündemde. Huawei sanal gerçeklik gözlüğü ile Apple Vision Pro’ya rakip olmayı planlıyor. Huawei Vision Pro özellikleri neler, 2024 yılında piyasaya çıkar mı…

Huawei Yeni Sanal Gerçeklik Gözlüğü ile Apple’a Rakip Olmayı Planlıyor!

Artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik başlıkları son dönemde oldukça revaçta ve üretici firmalar arasında sıkı bir rekabet dönüyor. Amerika ambargosu ile savaşan Huawei ise sektörde kalmaya kararlı görünüyor. Apple her ne kadar bu alanda diğer markaları domine etmeye çalışsa da pek çok marka da piyasada güçlü olmaya ya da kalmaya çalışıyor. AR ve VR başlıklarının sektörde popüler olması da piyasada hem başlıkların hem de bu başlıklara uygun oyunların artmasını sağlıyor.

En güncel oyun haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Huawei ise yeni bir sanal gerçeklik başlığı ile Apple Vision Pro’ya rakip olmaya hazırlanıyor. Huawei Vision Pro adı ile duyurulan cihaz Apple’ın daha uygun fiyatlısı olacak. Üstelik özellikleri ise Apple’ın artırılmış gerçeklik başlığından çok da düşük olmayacak. Huawei’nin bu girişimini Meizu‘nin (Çin menşeli akıllı telefon ürticisi) pazarlama yöneticisi Li Nan, Weibo platformunda yaptığı bir paylaşım ile Huawei’nin Vision Pro adında bir VR başlığı üzerinde çalışmalar yürüttüğünü deklare etti. Li Nan’ın paylaşımı ise aşağıdaki gibi:

Huawei Vision Pro Özellikleri Nasıl Olacak?

Huawei Vision Pro sanal gerçeklik gözlüğünün, markanın kendi geliştirdiği bir yonga setinden gücünü alması beklenmekte. Mekansal görselleştirme bakımından “sıfır gecikme” ile çalışması beklenen cihazın performans bakımından üst segment olması beklenmekte. Çin menşeli şirketin Huawei VR gözlüğünde, Sony imzalı 4K çözünürlük sunan mikro OLD ekran kullanacağı belirtilmekte. Bu bakımından Apple Vision Pro ile aynı ekranı kullandığının altını çizelim.

Ağırlık açısından Huawei’nin Vision Pro’su Apple’ın neredeyse yarısı; ki bu büyük bir avantaj. Apple Vision Pro 600 gram kadar ağırlığa sahipken, Huawei’nin gözlüğünün ise 350 gram civarında olması bekleniyor. Huawei’nin en önemli avantajı ise tahmin edileceği üzere fiyatı olacak. Apple sanal gerçeklik gözlüğü fiyatı 3,500 dolar seviyelerinden başlarken Huawei’nin üreteceği VR gözlüğü fiyatının ise 15 bin Yuan kadar yani 2,100 dolar civarında olması beklenmekte.

Huawei’nin rekabete yukarıda saydığımız gibi avantajlarının yanı sıra dezavantajları da mevcut. Bu kapsamda cihazın eksik yönlerinden biri Apple Vision Pro’daki gibi EyeSight benzeri bir teknolojinin Huawei’nin başlığında kullanılmayacak olması. Bu özelliğin olmayışı kullanıcının dış dünya ile iletişiminin doğal bir şekilde gerçekleştiremeyeceği anlamına gelmekte. Bunların yanı sıra uygulama kısmında da Huawei Vision Pro biraz geride kalabilir.

Huawei Vision Pro Ne Zaman Çıkar?

Huawei Vision Pro henüz geliştirilme aşamasında olduğu duyurulan bir VR başlığı. Şirketin bu cihazı geliştirdiğine dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Bundan dolayı Huawei Vision Pro’nun kısa zaman içinde kullanıcı ile buluşmasına pek imkan verilmiyor.