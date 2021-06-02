Huawei Yeni Watch 3 Akıllı Saatini Tanıttı!

Akıllı telelefon pazarından aldığı darbeyi bir şekilde kendi işletim sistemiyle kurtarmaya çalışan Huawei, şimdilerde yeni bir akıllı saat serisi ile karşımıza çıkıyor. Şirket Watch 3 serisi olarak sunduğu bu yeni akıllı saatlerinde Pro versiyonunda titanyum gövde kullandı. Tabi şirketin bu seriden önce sunduğu uygun fiyatlı modellerin üzerinden dört yıl geçti ve firma bu açığı sağlam şekilde kapatmayı planlıyor.

Yeni akıllı saatlerin içerisinde Huawei‘nin kendi geliştirdiği HarmonyOS 2.0 işletim sistemi yer alıyor. Serinin Pro versiyonu daha iyi bir malzeme ile yapılmış ve daha yüksek pil performansı sunuyor. Yeni serinin norma versiyonu 1.43 inç 326 ppi AMOLED bir ekran paneline sahip. Bu ekranın dokunmatiği ıslak ve eldivenli şekilde de kullanılabiliyor. Ayrıca cihazın sağ üstünde 3D bir düğme yer alıyor. Bu düğme ile birlikte kullanıcı arayüzünde gezinmek daha kolaylaştırılmış oluyor.





Watch 3‘ün malzeme kalitesine baktığımızda cihazın ekranı güçlendirilmiş bir camla korunurken, saatin gövdesi yüksek kaliteli çelikten ve arkası seramikten yapılmış durumda. Ayrıca saatin Active (Silikon kayış), Classic (Deri kayış), Elite (Metal kayış) ve yine Classic (Milan kayışı) olmak üzere çeşitli kayış versiyonları bulunuyor. Cihazın arkasında yer alan sensör sayesinde anlık kalp atış hızı, kan ve oksijen (SpO2) izlemesi yapılabiliyor.

Aynı zamanda 24 saat boyunca stres ve uyku izleme özelliği saatin içerisinde yer alıyor. Huawei‘nin bu yeni serisinde yaptığı bir diğer yenilik ise Watch 3‘ün eSIM özelliğini olması oluyor. Böylelikle 4G bağlantı seçeneği elde ediliyor. Yeni Watch 3’ün pil performansına baktığımızda cihaz, 4G etkin bir şekilde 3 günü rahatlıkla çıkarabiliyor. Tabi cihazın içerisinde yer alan 14 Egzersiz modu, Bluetooth gibi özellikler pil ömrünü kısalttığı için şirket saatin içerisine Ultra Uzun Ömürlü Pil Modu‘nu yerleştirmiş. Böylece 14 güne kadar pil ömrü sağlanmış oluyor.

Watch 3 Pro‘ya baktığımızda ise normal versiyonda yer alan bütün özelliklere sahip. Ancak Pro versiyonu diğerinden ayıran en temel özellik pil ömrü ve malzeme kalitesi oluyor. Watch 3 Pro’nun gövdesi titanyumdan yapılmış ve yine arka tarafı seramik kaplama ile geliyor.





Cihazın ekranı safir bir cam ile korunuyor. Pro versiyonunun pil ömrü 4G etkinken 5 güne kadar çıkabiliyor. Ultra Uzun Ömürü Pil Modu‘nda ise 21 güne kadar deneyim sunabiliyor. Yeni serinin henüz ne zaman küresel pazara çıkacağı bilinmiyor.