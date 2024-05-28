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Huawei’den yeni rekor geldi; Watch Fit 3 satış rakamları patladı. Huawei yeni akıllı saati Watch Fit 3 geçtiğimiz günlerde ön sipariş süreci yaşamıştı. Şimdi ise sürece ilişkin sayısal veriler açıklandı. Ön sipariş döneminde saat satışları rekor bir sayıya ulaştı. Büyük bir ilgiyle karşılaşan Watch Fit 3, Huawei saatlerinden ülkemizde en hızlı satılan cihazı oldu. Ayrıntılar içeriğimizde…

Huawei’den Yeni Rekor Geldi: Watch Fit 3 Satış Rakamları Patladı

Tasarımıyla ve özellikleri ile dikkatleri üzerine çeken Huawei Watch Fit 3 satış rakamları ile de başarısını kanıtladı. Watch Fit 3, Fit 2’nin ön sipariş sürecindeki satış performansını solladı. Watch Fit 3’ün ön siparişleri 7 – 22 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşmişti. Watch Fit 2’nin ki ise 2022 yılında 6 – 19 Haziran arasında yapılmıştı. Her iki akıllı saatin ön sipariş dönemlerindeki satış rakamlarına bakıldığında Watch Fit 3’ün Fit 2’den yüzde 761,7 daha fazla adette satış yaptığı görülmekte.

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Satış rakamlarından anlaşılacağı üzere Watch Fit 3 sadece marka içerisinde değil aynı zamanda ülkemizdeki en çok tercih edilen akıllı saat olmasını sağlamakta. Peki neden onlarca marka, yüzlerce ürün varken Watch Fit 3 tercih edildi? Bu sorunun yalnızca bir cevabı yok aslında. Tasarım, fiyat, özellikler gibi pek çok parametre mevcut. Watch Fit 3 hakkında merak edilenleri açıklayalım…

Huawei Yeni Akıllı Saati Özellikleri

Sade ve şık tasarımı ile dikkat çeken Huawei Watch Fit 3; 26 gram ağırlığında ve inceliği ise 9.9 mm kadar. Günlük kullanım için oldukça konforlu bir cihaz olan Fit 3, 1,82 ,nç büyüklüğünde bir AMOLED ekran barındırmakta. 1500 nit parlaklık sunan cihazın ekranı 347 ppi çözünürlüğe sahip. Parlak ve canlı bir görüntü kalitesi sunan akıllı saat, fitness ve sağlık uygulamaları ile ön plana çıkıyor.

Cihazda Formda Kal uygulaması mevcut ve bu uygulama sayesinde beslenme ve kilo kontrolü yapmak oldukça kolay bir hal alıyor. Ayrıca cihazda uyku takibi uygulaması TruSleep 4.0 ve kalp atış hızını takip edebilen TruSeen 5.5 özellikleri mevcut. Bunların yanı sıra Huawei’nin yeni akıllı saati 5 yeni spor modu ve akıllı spor önerileri sunmakta. Bu da özellikle sporu hayatına entegre etmeye çalışan ve formuna dikkat eden bireyler için oldukça önemli bir özellik diyebiliriz.

Cihazın kasa kısmı kare ve döner taç tasarımlarının birleşmesi ile oluşturulmuş ve hem ergonomik hem de şık bir görünüme sahip. Cihazın farklı yazı tiplerine sahip olması da kullanımı kolaylaştıran ve hareketlendiren özelliklerden biri diyebiliriz. Saatin kordon kısmı ise iki farklı materyalden üretilmiş durumda; biri floroelastomer kayış ve diğer ise deri kayış.

Floroelastomer kayışlarda beyaz, pembe, siyah ve yeşil renk seçenekleri bulunurken, deri de ise gri ve beyaz renkte kayışlar mevcut. Floroelastomer kayışların hafif olmasından ötürü ekstra rahat olduğunu da aktaralım. Cihazın 5 ATM suya dayanıklılık özelliği olduğunu da belirtelim.

Huawei Watch Fit 3 Fiyatı Ne Kadar?

Huawei Watch Fit 3 fiyatı ise özelliklerini göz önünde bulundurduğumuzda yaklaşık 4500 TL seviyelerinde. Cihaz Huawei Online Mağaza’da satışta cazip fırsatlarda satışa sunulmuş durumda. Cihaz, yeni satış dönemi için 700 TL’lik ek kayış, 300 TL sepette indirim ve üç taksit imkanı sunmakta.

Watch Fit 3 Pil Ömrü Ne Kadar?

Huawei Watch Fit 3 pil ömrü cihazın kullanım süresine göre farklılık göstermekte. Markanın açıkladığı kullanıma bağlı pil süreleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Pil Ömrü – 10 gün: Haftada 30 dakika egzersiz, Kalp atış hızı izleme, TruSleep gece etkin, Mesaj bildirimleri açık, Ekranı günde 200 kez açma

Tipik Pil Ömrü – 7 gün: Haftada 30 dakika Bluetooth araması, 30 dakika müzik çalma, Kalp atış hızı izleme açık, TruSleep etkin, Stres algılama ve SpO2 ölçümü etkin, Haftada 180 dakika egzersiz

Hep Açık Ekran Pil Ömrü – 4 gün: Hep Açık Ekran etkin, Haftada 30 dakika Bluetooth araması, 30 dakika müzik çalma, Kalp atış hızı izleme açık, TruSleep etkin, Stres algılama ve SpO2 ölçümü etkin, Egzersiz