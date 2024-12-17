Huawei’den Yılbaşına Özel Akıllı Saatler Geliyor, İşte Özellikleri!

Akıllı telefon piyasasında güçlü bir yeri olan Huawei, akıllı saat pazarında da geniş bir kullanıcı kitlesine sahip. Her segmentte özel tasarımlar sunan Huawei’den yılbaşına özel akıllı saatler geliyor. Bu kapsamda markanın en beğenilen modellerinden olan Watch GT 5 ve Watch GT 5 Pro saatleri yeni yıl konsepti ile yeniden tasarlandı ve sınırlı sayıda piyasaya sunuldu. İşte Watch GT 5 serisinin yılbaşına özel tasarımları ve özellikleri…

Huawei’den Yılbaşına Özel Akıllı Saatler Geliyor!

Huawei Watch GT 5 ve Watch GT 5 Pro saatlerini yılbaşına özel yeniden tasarladı. Cihazlar özellikle yılbaşına özel yeşil ve kırmızı renkleri ile dikkat çekmekte. Yeşil ve kırmızının yanı sıra farklı renklerde de kayışlar mevcut. Yeni yıla girerken tarzını tamamlamak isteyenler için GT 5 yılbaşı özel serisinin özellikleri şu şekilde.

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Huawei’nin yılbaşına özel tasarladığı Watch GT 5’in 41 mm’lik modeli kayışları üç farklı renk kombinasyonu ile gelmekte. Bu kapsamda saat; kırmızı silikon ile beyaz deri kayış, kırmızı ve mavi silikon kayış, kırmızı silikon ile altın rengi Milanese kayış modelleri ile piyasaya sunulmakta. 46 mm’lik modelde ise yeşil silikon ve kahverengi deri kayış ile yeşil ve siyah silikon kayış şeklinde kombinasyonlar mevcut. Watch GT 5 Pro modelinde ise yeşil – siyah silikon kayış ve yeşil kayış seçenekleri bulunmakta.

Yılbaşına özel Watch GT 5 akıllı saat serisi tasarımı, orijinal modellerden büyük ölçüde farklı ve bunun yanı sıra yeni yıla özel saat kadranı da düşünülmüş. Xmas Starlit Holiday şeklinde adlandırılmış olan kadran, Huawei Health üzerinden 21 Aralık itibarı ile indirilebilecek. Cihazların temel niteliklerine baktığımızda ise orijinal seri ile aynı özelliklere sahip oldukları söylenebilir. Bu kapsamda yeni GT 5 serisinde de sağlık – spor takibi, AMOLED ekran, Bluetooth ile arama yapma ve benzeri nitelikler mevcut.

Watch GT 5 Serisi Özellikleri

Watch GT 5 özelliklerine bakacak olursak; 1,32 inç’lik 41 mm ve 1,43 inç’lik 46 mm olacak şekilde iki boyutu bulunmakta. AMOLED panele sahip olan cihazda uyku takibi, kalp atış hızı, kadın sağlığı takibi, kandaki oksijen seviyesi ölçümü gibi özellikler mevcut. Cihazın pil ömrü ise 14 gün kadar sürmekte.

Pro modelinin özelliklerine baktığımızda ise titanyum kasa, seramik ve safir cam malzemelerden üretildiğini söyleyebiliriz. Cihaz IP69K sertifikasına sahip ve bu sayede 40 metreye kadar su geçirmez özelliği bulunmakta. Topografik haritalar, EKG sensörü, çevrimdışı navigasyon özelliği, golf modu vb gibi niteliklere sahip olan saat 42 mm boyutunda.

Fiyatı Ne Kadar?

Huawei’nin yeni yıla özel akıllı saat modelleri hali hazırda Avrupa bölgesinde satışa sunulmuş durumda. Bu kapsamda 41 mm’lik Watch GT 5 modeli yaklaşık 240 dolar, Pro modelinin fiyatı ise yaklaşık 340 dolar seviyesinde. Cihazların ülkemizde ne zaman satışa sunulacağı ise henüz açıklanmadı.