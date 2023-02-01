Ana SayfaTeknoloji HaberleriHuawei'nin Kırılmaz Akıllı Telefonlarındaki Sır Açıklandı!

Huawei’nin Kırılmaz Akıllı Telefonlarındaki Sır Açıklandı!

Kunlun camı, güçlendirilmiş betonun güçlü ve dayanıklı yapısından esinlenmiş ve 24 saatlik kristal büyütme, 108 prosedür ve 1600 derecelik bir eritme sürecini içeren titiz bir süreçten geçirilmiş. Cam, milyarlarca yüksek mukavemetli nanokristal içeriyor, bu da camı darbelere son derece dayanıklı hale getiriyor ve diğer akıllı telefon camlarından 10 kat daha iyi düşmelere karşı dayanıklı.

Ayşen Sıla

-

0
Okuma Süresi: 1 dk.
6
Huawei Mate 50 Pro, XMAGE değişken diyaframlı kamera ile uluslararası piyasaya çıktı

Xiaomi Pad 6 Serisine Dair Yeni Detaylar Var!

Geçmiş bir rapora göre, Xiaomi Pad 6 serisinin 2023'ün ikinci çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Pad 6 ve...

Huawei‘nin son teknolojileri, 31 Ocak’ta Çin Merkezi Televizyonunda (CCTV) görücüye çıktı. Huawei‘nin yer aldığı “Güçlü Bir Marka Oluşturmaya Giden Yol” belgeselinin galasından bahsediyor. 

Belgesel, Huawei’nin Huawei Beidou uydu mesajlaşma, Huawei Kunlun cam, XMAGE süper hafif görüntüleme ve Hongmeng OS dahil olmak üzere çeşitli alanlardaki atılımlarını vurguluyor.

Belgeselde Huawei’nin ” kırılmaz” Kunlun camına sahip Huawei Mate 50 serisi de vurgulandı. Huawei İcra Direktörü Yu Chengdong ve Huawei’nin akıllı telefon ürün grubu Başkan Yardımcısı Li Xiaolong’a göre, Kunlun camının geliştirilmesi dört yıl sürdü ve yol boyunca sayısız zorluğun üstesinden geldi.

Huawei Mate X3

Kunlun camı, güçlendirilmiş betonun güçlü ve dayanıklı yapısından esinlenmiş ve 24 saatlik kristal büyütme, 108 prosedür ve 1600 derecelik bir eritme sürecini içeren titiz bir süreçten geçirilmiş. Cam, milyarlarca yüksek mukavemetli nanokristal içeriyor, bu da camı darbelere son derece dayanıklı hale getiriyor ve diğer akıllı telefon camlarından 10 kat daha iyi düşmelere karşı dayanıklı.

Huawei Mate 50 serisi, Kunlun camına ek olarak Beidou mesajlaşma sistemini destekleyen ilk akıllı telefon olma özelliğini de taşıyor. Bu yeni teknolojinin geliştirilmesi, yaş ortalaması 30’un altında olan Huawei’nin uydu mesajlaşma araştırma ve geliştirme ekibi tarafından tamamlandı.

-- Reklam --

Yeni Yarış Oyunu The Crew Motorfest Duyuruldu!

Günümüzde birden fazla oyun çıkmakta, özellikle FPS ve korku oyunları yanında araba oyunlarının çok büyük bir kitlesi olduğunu unutmamak...
Önceki İçerik
POCO X5, Canlı Canlı Görüntülendi!
Sonraki İçerik
Yeni Yarış Oyunu The Crew Motorfest Duyuruldu!
Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

Cevap Ver

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Copyright @ Cepkolik.com 2021