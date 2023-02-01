Huawei’nin Kırılmaz Akıllı Telefonlarındaki Sır Açıklandı!

Huawei‘nin son teknolojileri, 31 Ocak’ta Çin Merkezi Televizyonunda (CCTV) görücüye çıktı. Huawei‘nin yer aldığı “Güçlü Bir Marka Oluşturmaya Giden Yol” belgeselinin galasından bahsediyor.

Belgesel, Huawei’nin Huawei Beidou uydu mesajlaşma, Huawei Kunlun cam, XMAGE süper hafif görüntüleme ve Hongmeng OS dahil olmak üzere çeşitli alanlardaki atılımlarını vurguluyor.

Belgeselde Huawei’nin ” kırılmaz” Kunlun camına sahip Huawei Mate 50 serisi de vurgulandı. Huawei İcra Direktörü Yu Chengdong ve Huawei’nin akıllı telefon ürün grubu Başkan Yardımcısı Li Xiaolong’a göre, Kunlun camının geliştirilmesi dört yıl sürdü ve yol boyunca sayısız zorluğun üstesinden geldi.

Kunlun camı, güçlendirilmiş betonun güçlü ve dayanıklı yapısından esinlenmiş ve 24 saatlik kristal büyütme, 108 prosedür ve 1600 derecelik bir eritme sürecini içeren titiz bir süreçten geçirilmiş. Cam, milyarlarca yüksek mukavemetli nanokristal içeriyor, bu da camı darbelere son derece dayanıklı hale getiriyor ve diğer akıllı telefon camlarından 10 kat daha iyi düşmelere karşı dayanıklı.

Huawei Mate 50 serisi, Kunlun camına ek olarak Beidou mesajlaşma sistemini destekleyen ilk akıllı telefon olma özelliğini de taşıyor. Bu yeni teknolojinin geliştirilmesi, yaş ortalaması 30’un altında olan Huawei’nin uydu mesajlaşma araştırma ve geliştirme ekibi tarafından tamamlandı.