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Huawei’nin Yeni Kirin A2 Çipi Yakında Çıkacak!

Huawei'nin bu yılın sonuna kadar giyilebilir cihazlar için Kirin A2 işlemcisini duyurmaya hazırlandığı ortaya çıktı. Görünüşe göre şirket, işlemcinin testini bitirdi ve artık üretim aşamasına geçmeye hazır. İşler yolunda giderse, Huawei işlemciyi bu yıl sonuna doğru tanıtmış olacak.

Ayşen Sıla

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ABD ticaret yasağının Huawei üzerinde önemli bir etkisi oldu ve telefonlarını 5G özelliklerinden ve Google hizmetlerinden mahrum bıraktı. Yasak, Huawei’nin şirket içi Kirin işlemcisini geliştirmesine de kısıtlamalar getirdi.

Orta sınıf Kirin 710A dışında, şu anda piyasada büyük Kirin işlemciler bulunmuyor. Bununla birlikte, Huawei’nin bu yılın sonuna kadar giyilebilir cihazlar için Kirin A2 işlemcisini duyurmaya hazırlandığı ortaya çıktı.

Kaynağımız Huawei’nin 2023’ün sonuna kadar yeni Kirin A2 çipini piyasaya sürmeye hazırlandığını bildirdi. Görünüşe göre şirket, işlemcinin testini bitirdi ve artık üretim aşamasına geçmeye hazır. İşler yolunda giderse, Huawei işlemciyi bu yıl sonuna doğru tanıtmış olacak.

Kirin 9000

Rapora göre Kirin A2 işlemci deneme aşamasına geçmeye hazır ve seri üretim kapasitesine sahip. Ancak Huawei’nin son üretim aşaması için planlarını değiştirebileceği ve bunun da lansman takviminde bir değişikliğe yol açabileceği öne sürüldü. Şu anda, yeni işlemciyle ilgili bildiklerimiz bu kadar.

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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

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