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Hulu Hesap Paylaşımına Kısıtlamalar Getiriyor

Fatih Kuruçay Fatih Kuruçay
4 Şubat 2024
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Hulu Hesap Paylaşımına Kısıtlamalar Getiriyor

Hulu hesabını arkadaşlarınız ve ailenizle paylaşmanın günleri sayılı. Netflix ve kendisinden önceki kardeş hizmet Disney+ gibi Hulu da, güncellenmiş bir abone sözleşmesi uyarınca hesap sahibinin “birincil kişisel ikametgahı” dışında şifre paylaşımına kısıtlama getiriyor. Bu, uygulamaya “hizmet katmanınız tarafından izin verilmediği” sürece geçerlidir; bu, kullanıcıların üyeliklerini evlerinin dışında paylaşmak için fazladan ödeme yapabileceklerini gösterir.

Hulu Hesap Paylaşımına Kısıtlamalar Getiriyor

Hulu şifre paylaşımı konusunda kısıtlamaya gitti

The Verge’ın haberine göre Hulu, kullanıcılara 14 Mart’a kadar yeni kurallara uymaları gerektiğini söylemeye başladı. Hizmet, abonelere e-postalarda hesabınızı evinizin dışında paylaşma konusunda sınırlamalar eklediğini bildiriyor ancak Hulu’nun bunu tam olarak nasıl takip etmeyi planladığı belli değildir.

Netflix, şifre paylaşımına kısıtlama getiren ilk büyük yayın hizmeti oldu ve bunun sonucunda abone sayılarında artış görüldü. Disney+ geçen yılın sonlarında aynı şeyi yaptı ve Disney’in yakında Hulu’nun tamamına sahip olacağı göz önüne alındığında, Hulu’nun da aynı yöne gitmesi pek sürpriz değildir.

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