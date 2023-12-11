Hyundai Konsept Kış Lastiği Ortaya Çıktı

Türkiye gibi soğuk hava koşullarına sahip ülkelerde kış lastikleri hayati bir öneme sahipken, Hyundai’nin yenilikçi bir hamlesi sektörü canlandırmaya devam ediyor. Şirket, henüz konsept aşamasında olan bir lastik teknolojisi geliştirdi. Bu teknoloji, lastiğin içine entegre edilmiş bir kar zinciri özelliği sunuyor.

Hyundai konsept kış lastiği anında aktif hale geliyor

Hyundai’nin bu özgün kış lastiği, altı noktasında demir parçalarına ev sahipliği yapan özel oyuklar içeriyor. Normal kış koşullarında, bu demir parçaları lastiğin içine doğru ilerliyor. Sürücü, aracın içinden basit bir tuşa bastığında ise demir parçaları dışarıya çıkarak anında zincir oluşturuyor. Bu yenilikçi sistem, lastiklerin çekiş gücünü artırarak sürücülere daha güvenli bir sürüş deneyimi sunuyor.

Henüz konsept aşamasında olan bu kış lastiği, gelecekte piyasaya sürülüp sürülmeyeceği konusunda belirsizlik taşısa da, bu tür bir teknolojinin sürücüler tarafından ilgi görmesi kaçınılmaz gibi görünüyor. Araç kullanıcıları için, sıcak bir kabinde otururken sadece bir düğmeye basarak kar zincirini aktif hale getirme fikri oldukça çekici ve kullanıcı dostu bir özellik olarak öne çıkıyor. Bu inovasyon, buzlu havalarda lastik değiştirmek ya da zincir takmak istemeyen sürücüler için pratik bir çözüm sunabilir.