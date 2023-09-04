IFA 2023’te tanıtılan bu akıllı saat çok uzun pil ömrüne sahip!

Berlin’de devam eden IFA 2023’te birçok marka, ürünlerini tanıttı. Fransız marka Withings de yaklaşık üç yıl aradan sonra iki yeni akıllı saat duyurdu. En yeni modeller Withings ScanWatch 2 ve ScanWatch Light olarak adlanırılıyor.

İlki, şirketin bugüne kadarki en gelişmiş hibrit akıllı saati olarak lanse ediliyor. Günümüzde çoğu akıllı saat tam dokunmatik ekrana sahip olsa da Withings zamansız bir tasarıma sadık kalıyor.

Withings ScanWatch 2 saatler, mekanik ibrelerle ve sağlık ölçümlerini ve bildirimlerini göstermek için 0,63 inç boyutunda küçük gri tonlamalı OLED ekrana sahip, zamana meydan okuyan bir tasarım sunuyorlar.

Her iki model de paslanmaz çelik yekpare gövdeye, döner kurma koluna sahiptir ve saat yüzü safir camla korunuyor. Ayrıca 5 metreye kadar suya dayanıklılar. ScanWatch 2, 38 ve 42 mm kadran boyutlarında sunulurken, ScanWatch Light 37 mm boyutta geliyor. Her iki ScanWatch modelinin de 30 günlük pil ömrü sunduğu iddia ediliyor.

Sağlık odaklı özelliklere gelince, Withings ScanWatch 2 normal kalp atış hızı ve SpO2 sensörü, uyku izleyici ve adet döngüsü monitörü ile geliyor. Aynı zamanda EKG’yi de içeriyor ve yükseltilmiş 4 kanallı PPG sensörleri aracılığıyla atriyal fibrilasyonu tespit etme kapasitesine sahip.

Hibrit akıllı saat ayrıca gün boyunca vücudun temel sıcaklığını analiz etmek için TempTech 7/24 modülüne sahip yeni bir sıcaklık sensörüyle geliyor. Aynı zamanda hastalığın veya sağlık durumunun başlangıcını da gösteriyor. Giyilebilir cihaz aynı zamanda egzersiz aktivitelerini takip etmek için de destek sağlıyor.

Withings ScanWatch Light ise ScanWatch 2’ye kıyasla daha az özelliğe sahip. Etkinlik takibi, yüksek ve düşük kalp atış hızı bildirimleri, kardiyak tutarlılık oturumları, uyku izleyici ve semptom günlüğü içeren adet döngüsü monitörüne sahip. Ancak Light modeli sıcaklık takibi ve EKG özellikleri sunmuyor.

Withings ScanWatch 2, Gümüş Siyah, Gümüş Beyaz, Gümüş Siyah ve Pembe Altın Kum renklerinde satışa çıkıyor. Saat 350 dolarlık bir fiyat etiketi taşırken ScanWatch Light’ın fiyatı ise 250 dolar. Her iki cihaz da şirketin web sitesinden ön siparişe açık ve sevkiyatların Ekim ayında başlaması bekleniyor.