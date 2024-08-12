2013 yılında kurulan ve akıllı telefon piyasasında fiyat performans ürünleri ile bilinen Infinix ilk tabletini tanıttı. Infinix Xpad olarak markalandırılan tablet yapay zeka özellikleri ile donatılmış ve 7000 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip. 11 inç’lik bir ekranla gelen Infinix Xpad özellikleri hakkında merak edilen tüm detayları içeriğimizde derledik.

Infinix İlk Tabletini Tanıttı, İşte Infinix Xpad Özellikleri!

Akıllı telefon piyasasında uygun fiyatlı ve de fiyatına göre performansı yüksek telefonları ile bilinen Infinix ilk tableti duyuruldu. Tablette de tıpkı telefon modellerinde olduğu gibi fiyat – performans odaklı üretim yapmaya başlayan Infinix’in ilk tableti giriş – orta seviyeye hitap ediyor.

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Infinix Xpad tanıtımında aktarılan bilgilere göre cihazda AI destekli sesli asistan bulunuyor. ChatGPT destekli yapay zeka asistanı kullanıcıya büyük kolaylık sağlıyor. 11 inç’lik bir LCD panel ile gelen Infinix Xpad, 1920 x 1200 piksel çözünürlük sunuyor. Ekran özellikleri kısmında 90 Hz tazeleme hızına ve 440 nit parlaklık seviyesine sahip olduğunu da ekleyelim. Xpad ekran gövde oranı ise yüzde 83 olarak belirtilmiş durumda.

Infinix Xpad kamera özelliklerine baktığımızda ise 8 MP’lik bir selfie kamerası ve yine 8 Megapiksellik bir arka kamera barındırdığını söyleyebiliriz. Xpad işlemci kısmında MediaTek Helio G99’un yer aldığı görülmekte. MediaTek Helio G99, Arm-G57 MC2 GPU ve 2,2 GHz hızında çekirdeklere sahip bir yonga seti olarak karşımıza çıkıyor.

4 GB ve 8 GB’lık RAM bellek opsiyonları ile gelen cihaz depolama alanı kısmında da 128 GB ve 256 GB seçeneklerini sunmakta. 3 farklı modda XArena Game Space özelliğine sahip olan tablet emsallerine nazaran güçlü oyun performansı sunmakta. Infinix Xpad 7000 mAh kapasiteli ve 18 W şarj desteğine sahip batarya ile gelmekte.

Infinix Xpad Fiyatı Ne Kadar ve Ne Zaman Piyasaya Çıkacak?

Tasarım bakımından sade bir görünüm sunan Xpad üç farklı renk seçeneği ile gelmekte. Bu bağlamda Infinix tabletin siyah, altın ve mavi renk opsiyonu sunduğunu söyleyebiliriz. Metal bir çerçeve ile çevrelenmiş olan Infinix tablet, 4 hoparlöre sahip.

Cihazın en önemli özelliklerinden biri AI destekli bir sesli asistana sahip olması. LTE desteği de bulunan Infinix Xpad ne zaman piyasaya çıkacak, fiyatı ne kadar olacak, henüz bu konularda bir açıklama bulunmuyor. Infinix Xpad özelliklerini kısaca listelemek gerekirse: