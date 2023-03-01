Ana SayfaTeknoloji Haberleriİnsan Gözü Gibi Çalışan Akıllı Telefon Kameraları Geliyor!

İnsan Gözü Gibi Çalışan Akıllı Telefon Kameraları Geliyor!

İnsan gözünün çalışma biçiminden ilham alan yenilikçi çipler, görüntü çerçevesinin tamamı yerine yalnızca sahnedeki hareket veya ışık gibi değişiklikleri işliyor. Bu benzersiz özellik, Prophesee'nin kamera çiplerinin daha hızlı olmasını ve daha az bilgi işlem gücü gerektirmesini sağlayarak, onları akıllı telefonlarda kullanım için ideal hale getiriyor.

Ayşen Sıla

-

0
Okuma Süresi: 1 dk.
1
qualcomm-prophesee-

Huawei, Xiaomi’ye Dava Açtı – İşte Nedeni!

Büyük teknoloji şirketlerinin, rakipleri tarafından yasal işlemlere yol açan patent ihlaline girmesi yaygın bir durumdur....

Akıllı telefon kameraları sürekli gelişiyor, hatta bazı modeller profesyonel kameralara meydan okuyor ve içerik oluşturucular tarafından sıklıkla kullanılıyor. Henüz DSLR fotoğraf makineleri kadar başarılı olamasalar da kullanım kolaylıkları ve taşınabilirlikleri onları öne çıkarıyor. Ve şimdi Qualcomm, akıllı telefon kameralarını daha da iyi hale getirecek bir anlaşma imzaladı.

Kamera çipi girişimi Prophesee, Qualcomm ile çok yıllı bir anlaşma yaptığını duyurdu. Şirketler, Prophesee’nin kamera çiplerini kullanarak akıllı telefon teknolojisini ortaklaşa geliştirecek.

İnsan gözünün çalışma biçiminden ilham alan yenilikçi çipler, görüntü çerçevesinin tamamı yerine yalnızca sahnedeki hareket veya ışık gibi değişiklikleri işliyor. Bu benzersiz özellik, Prophesee’nin kamera çiplerinin daha hızlı olmasını ve daha az bilgi işlem gücü gerektirmesini sağlayarak, onları akıllı telefonlarda kullanım için ideal hale getiriyor.

qualcomm-prophesee-

Prophesee’nin kurucu ortağı ve CEO’su Luca Verre, kamera çiplerinin yalnızca değişiklik olduğunda işlemciye bilgi gönderen piksellerle çalıştığını açıkladı. Prophesee’nin son çiplerinde bir milyon piksel var. Qualcomm, ek Prophesee çipini, Barselona’daki Mobil Dünya Kongresi’nde piyasaya sürülecek olan akıllı telefon planında geleneksel kamera çipleriyle birlikte kullanmayı planlıyor.

Prophesee çipi, üretim için Sony’e yaptırılacak. Verre, anlaşmanın mali şartlarını açıklamadan hem Qualcomm hem de Sony’ye atıfta bulunarak “alandaki iki önemli oyuncuyu gerçekten birleştiriyoruz” dedi. Çiplerin seri üretiminin önümüzdeki yıl telefonlara ilave edilmesi planlanıyor.

-- Reklam --

Gizemli Redmi Akıllı Saat Bugün Ortaya Çıktı!

Geçen yıl Aralık ayında Xiaomi, birçok cihazın yanı sıra Redmi Watch 3'ü tanıttı. Giyilebilir cihazın küresel lansmanı hakkında herhangi...
Önceki İçerik
Huawei, Xiaomi’ye Dava Açtı – İşte Nedeni!
Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

Cevap Ver

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Copyright @ Cepkolik.com 2021