İnsan Gözü Gibi Çalışan Akıllı Telefon Kameraları Geliyor!

Akıllı telefon kameraları sürekli gelişiyor, hatta bazı modeller profesyonel kameralara meydan okuyor ve içerik oluşturucular tarafından sıklıkla kullanılıyor. Henüz DSLR fotoğraf makineleri kadar başarılı olamasalar da kullanım kolaylıkları ve taşınabilirlikleri onları öne çıkarıyor. Ve şimdi Qualcomm, akıllı telefon kameralarını daha da iyi hale getirecek bir anlaşma imzaladı.

Kamera çipi girişimi Prophesee, Qualcomm ile çok yıllı bir anlaşma yaptığını duyurdu. Şirketler, Prophesee’nin kamera çiplerini kullanarak akıllı telefon teknolojisini ortaklaşa geliştirecek.

İnsan gözünün çalışma biçiminden ilham alan yenilikçi çipler, görüntü çerçevesinin tamamı yerine yalnızca sahnedeki hareket veya ışık gibi değişiklikleri işliyor. Bu benzersiz özellik, Prophesee’nin kamera çiplerinin daha hızlı olmasını ve daha az bilgi işlem gücü gerektirmesini sağlayarak, onları akıllı telefonlarda kullanım için ideal hale getiriyor.

Prophesee’nin kurucu ortağı ve CEO’su Luca Verre, kamera çiplerinin yalnızca değişiklik olduğunda işlemciye bilgi gönderen piksellerle çalıştığını açıkladı. Prophesee’nin son çiplerinde bir milyon piksel var. Qualcomm, ek Prophesee çipini, Barselona’daki Mobil Dünya Kongresi’nde piyasaya sürülecek olan akıllı telefon planında geleneksel kamera çipleriyle birlikte kullanmayı planlıyor.

Prophesee çipi, üretim için Sony’e yaptırılacak. Verre, anlaşmanın mali şartlarını açıklamadan hem Qualcomm hem de Sony’ye atıfta bulunarak “alandaki iki önemli oyuncuyu gerçekten birleştiriyoruz” dedi. Çiplerin seri üretiminin önümüzdeki yıl telefonlara ilave edilmesi planlanıyor.