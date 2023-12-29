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Insomniac Games Unreal Engine 5 İle Venom Oyunu Geliştiriyor

Marvel'in Spider-Man oyunları büyük başarı elde ettikten sonra, Insomniac Games, Unreal Engine 5 kullanarak yeni bir Venom oyunu geliştirmeye yönelik konsept bir video paylaştı.

Fatih Kuruçay

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Insomniac Games Unreal Engine 5 İle Venom Oyunu Geliştiriyor

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Marvel’in sevilen Spider-Man oyunlarının arkasındaki stüdyo olan Insomniac Games, heyecan verici bir projeye imza atmaya hazırlanıyor. Yeni bir Venom oyunu, Unreal Engine 5’in güçlü teknolojisiyle hayata geçiriliyor. Bu gelişme, hayranlar arasında büyük bir heyecan yaratırken, sosyal medyada paylaşılan konsept bir video, gelecek oyundan beklentileri daha da artırdı.

Insomniac Games Unreal Engine 5 İle Venom Oyunu Geliştiriyor

Venom grafikleri oldukça etkileyici görünüyor

Insomniac Games’in Spider-Man oyunları, mükemmel oynanış mekanikleri, derin hikayeleri ve göz alıcı grafikleriyle tanınıyor. Şimdi, aynı ekip, Venom karakterini merkeze alan bir oyunla karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Unreal Engine 5’in Nanite ve Lumen teknolojilerini kullanarak hazırlanan konsept video, oyunun ne kadar etkileyici olabileceğini gösteriyor.

Insomniac Games Unreal Engine 5 İle Venom Oyunu Geliştiriyor

Videoda, Venom’un çeşitli yeteneklerini sergilemesi dikkat çekiyor. Duvarlarda sürünme, hızlı ve akıcı hareketler, etkileyici dövüş sahneleri ve özgün yetenekler, oyunun ne kadar büyük bir potansiyele sahip olduğunu gösteriyor. Unreal Engine 5’in sağladığı grafik kalitesi ve ayrıntı düzeyi, karakterin gerçekçiliğini ve çevresel detayları ön plana çıkarıyor.

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Fatih Kuruçay
Fatih Kuruçay
Selamlar ben Fatih Kuruçay. Pamukkale Üniversitesi İşletme Bölümü mezunuyum. Bu üniversiteden 2022 yılında mezun oldum. Çeşitli kurumlarda tam zamanlı olarak görev aldım. Oyun sektörü ve teknoloji alanında tecrübe sahibiyim.

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