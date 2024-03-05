Instagram Yeni DM Özellikleriyle Dikkat Çekiyor

Instagram, fotoğraf ve videolara odaklanıyor ancak Meta’nın sahibi olduğu platform aynı zamanda kullanıcıların birbirlerine doğrudan mesaj (DM) göndermesine de olanak tanıyor. Bu seçenek çok fazla ilgi görmedi ancak mesajlaşma odaklı bir dizi yeni özellik sayesinde bu hafta değişiyor.

Instagram DM tarafına yeni özellikler getirdi

Instagram, bu hafta DM’ler için birçok yeni özellik duyurdu ve en dikkat çekici ekleme, mesajlarınızı düzenleme yeteneği oldu. Bu, gecikmiş bir seçenek; platform, artık mesajları gönderdikten sonra 15 dakikaya kadar düzenleyebileceğinizi belirtiyor. Bu sınırlama WhatsApp’ın özelliğiyle uyumludur.

Instagram’a eklenen bir diğer dikkat çekici seçenek ise artık üç sohbeti mesajlaşma gelen kutunuzun üstüne sabitleyebilmenizdir. Tıpkı WhatsApp’ın sabitlenmiş sohbet özelliği gibi, bu da favori kişilerinizin veya gruplarınızın her zaman en öne çıkanlar olacağı anlamına gelir.