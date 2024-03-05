Cepkolik
Ana Sayfa » Teknoloji Haberleri » Instagram Yeni DM Özellikleriyle Dikkat Çekiyor
Teknoloji Haberleri

Instagram Yeni DM Özellikleriyle Dikkat Çekiyor

Fatih Kuruçay Fatih Kuruçay
5 Mart 2024
12 Görüntüleme 0
Instagram Yeni DM Özellikleriyle Dikkat Çekiyor

Instagram, fotoğraf ve videolara odaklanıyor ancak Meta’nın sahibi olduğu platform aynı zamanda kullanıcıların birbirlerine doğrudan mesaj (DM) göndermesine de olanak tanıyor. Bu seçenek çok fazla ilgi görmedi ancak mesajlaşma odaklı bir dizi yeni özellik sayesinde bu hafta değişiyor.

Instagram Yeni DM Özellikleriyle Dikkat Çekiyor

Instagram DM tarafına yeni özellikler getirdi

Instagram, bu hafta DM’ler için birçok yeni özellik duyurdu ve en dikkat çekici ekleme, mesajlarınızı düzenleme yeteneği oldu. Bu, gecikmiş bir seçenek; platform, artık mesajları gönderdikten sonra 15 dakikaya kadar düzenleyebileceğinizi belirtiyor. Bu sınırlama WhatsApp’ın özelliğiyle uyumludur.

Instagram’a eklenen bir diğer dikkat çekici seçenek ise artık üç sohbeti mesajlaşma gelen kutunuzun üstüne sabitleyebilmenizdir. Tıpkı WhatsApp’ın sabitlenmiş sohbet özelliği gibi, bu da favori kişilerinizin veya gruplarınızın her zaman en öne çıkanlar olacağı anlamına gelir.

İlgili Makaleler

Yoğun çabalarımıza rağmen Telefon Teknik Özellikleri sayfamızdaki bilgilerin %100 doğru olduğunu garanti edemeyiz.

Belirli bir teknik özellik sizin için hayati önem taşıyorsa, her zaman telefon satıcısına danışmanızı öneririz; bunun için en iyi yol doğrudan web sitesini ziyaret etmektir.

Mevcut telefona ait herhangi bir bilginin yanlış veya eksik olduğunu düşünüyorsanız lütfen bizimle buradan iletişime geçin.

Cepkolik
Logo
Register New Account
Ürünleri karşılaştır
  • Total (0)
Karşılaştır
0