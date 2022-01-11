Intel, Alder Lake İşlemci Sorunlarını Çözdü

Alder Lake işlemcili bir sistemde belirli video oyunlarının çökmesine veya yüklenmemesine neden olan; DRM tabanlı sorunlar artık Intel tarafından düzeltildi. Şirket, hem Windows 11 hem de Windows 10 için 12. nesil Intel Core CPU‘larda çalışan etkilenen oyunlar için DRM sorunlarını çözdüğünü doğruladı.

Web sitesindeki bir güncellemede Intel; düzeltmenin hem Microsoft hem de oyun yayıncıları ile çalışarak gerçekleştiğini söyledi. Sonuç olarak, DRM komplikasyonları nedeniyle Intel’in en yeni işlemcilerinde oynanamayan tüm oyunlar; oyun yamaları veya işletim sistemi güncellemeleri ile düzeldi.

Intel, Windows’un eski bir sürümünde hala sorunlarla karşılaşanlara Windows Update’in en son sürümünü çalıştırmalarını öneriyor. Daha önce, Gigabyte ve MSI, sorunu çözmek için araçlar sağlamıştı. Fakat Intel bir kaydırma kilidiyle geçici çözüm sağladı.

Intel’in Alder Lake işlemcileri olağanüstü incelemelere tabi oldu; ve çipler oyun için piyasadaki en iyi işlemcilerden biri haline geldi. Şimdi yamalanmış olan DRM sorunları; o zamanlar belirli video oyunlarını oynayamayan oyuncular için endişe verici bir sorun oldu.

Bu zorluklar başlangıçta Alder Lake’in geçen yıl Ekim ayında lansmanı sırasında 90’dan fazla oyunu etkiledi. Oyunların düzgün çalışmamasının veya hiç açılmamasının ardındaki neden Alder Lake’in hibrit mimarisine bağlanıyor. Intel’in 12. nesil işlemcileri, hem Golden Cove yüksek performanslı çekirdekleri hem de Gracemont güç açısından verimli çekirdekleri kullanıyorr.