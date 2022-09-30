Intel, Arc A750 için fiyatı ve çıkış tarihini duyurdu

Bu haftanın başlarında Intel nihayet amiral gemisi A770 GPU’sunun fiyatını ve kullanılabilirliğini açıkladı. Bugün şirket, A770 hakkında daha fazla bilgi ile birlikte daha ucuz A750 GPU’su için ek ayrıntıları da açıklıyor.

A750, Intel’in birinci sınıf Arc 7 serisindeki en düşük seviyeli seçenektir ve amiral gemisi A770’in hemen altında gelir. Fiyatı 289$’dan başlayacak ve 12 Ekim’de 329$’lık A770 ile birlikte satışa sunulacak. Intel ayrıca, A770’in 16 GB belleğe sahip özel tasarlanmış Sınırlı Sürüm versiyonunun 349 dolara mal olacağını duyurdu.

Şirketin ayrıca Nvidia GeForce RTX 3060‘a karşı sunabileceği bazı performans rakamları vardı. Intel, farklı API’ler çalıştıran bir dizi başlık kullanarak A750’nin 1440p’de 3060’tan ortalama %6 daha hızlı olduğunu iddia ediyor.

Intel ayrıca, 3060’ın mevcut piyasa fiyatını yaklaşık 418$’a dahil eden rakamlara sahipti ve bu, A750’nin 289$’ına kıyasla Intel’in lehine performans/fiyat metriğinde %53 artış sağladı.

Intel, performans ölçütleri ve sürücülerinin sağlığı açısından şu anda yükseliş eğiliminde görünüyor. İncelemelerin önümüzdeki hafta başlaması bekleniyor, bu yüzden yakında bu yeni kartların sadece Nvidia’ya değil AMD’ye karşı nasıl biriktiğini öğreneceğiz.