Intel’in 14. Nesil masaüstü işlemcilerini tanıttı

Intel’in 14. Nesil CPU‘ları aylar süren bekleyişin ardından geldi. Ancak, bu yongaların merakla beklenen Meteor Lake platformu değil, bir önceki yılın Raptor Lake’inin yenilenmesi olduğunu belirtmek çok önemlidir. Yine de, özellikle alt seviye SKU’lar için Intel’in rekabetçi fiyatlandırmasını düşündüğünüzde, bu mutlaka bir dezavantaj değildir.

Seri, i5-14600KF için cazip bir fiyat olan 294 dolardan başlıyor (Türkiye fiyatları henüz belli olmadı) ve 17 Ekim’de satışa sunulacak. Bu işlemciler, halihazırda bir LGA 1700 anakarta sahip olan ve 12. Nesil Intel CPU kullananlar için cazip bir yükseltme yolu sunuyor. Önceki yılın modellerine benzer şekilde, tüm bu CPU’ların kilidi açık olup, kutudan çıkar çıkmaz hem P-çekirdeklerin, hem E-çekirdeklerin hem de entegre grafiklerin hız aşırtmasını mümkün kılmaktadır. Biraz tasarruf etmek isteyenler için KF CPU’lar mevcuttur, ancak entegre grafiklerden yoksundurlar.

En kayda değer iyileştirmelerden biri, önceki yılın 24 iş parçacıklı 8+8 yapılandırmasının aksine şimdi 8+12 çekirdek yapılandırmasına sahip olan ve 28 iş parçacığı ile sonuçlanan i7-14700K’da bulunabilir. Dört E çekirdeğinin daha eklenmesi küçük görünse de, tüm bu CPU’larda en dikkat çekici gelişmedir. Bunun dışında, saat hızlarında da küçük artışlar söz konusu.

Bu CPU’lar Intel’in Intel 7 olarak bilinen 10nm üretim sürecinde üretilmeye devam ediyor. Bununla birlikte, artırılmış saat hızlarına rağmen sürdürülen TDP’nin kanıtladığı gibi, biraz daha iyi güç verimliliği sunuyor gibi görünüyorlar. i7-14700K’daki ekstra E çekirdeklerinin ötesinde, bu CPU’larda temel bir değişiklik yok. Esasen, bir önceki yıl Raptor Lake tarafından kurulan temel üzerine inşa edilmişlerdir, bu da onları yükseltmek isteyenler ve hala bir Z690 veya Z790 anakart kullananlar için uygun bir seçim haline getirmektedir.

i9-14900K/14900KF işlemcilere yapılan kayda değer bir ekleme de Intel’in Extreme Tuning Utility’sindeki “AI Assist” özelliği. Sisteminiz için en uygun hız aşırtma profilini belirlemek için Intel tarafından eğitilmiş bir yapay zeka modeli kullanan bu özellik, hız aşırtmayı acemiler için daha erişilebilir hale getiriyor. Intel ayrıca bu yongaların hız aşırtma frekanslarındaki gelişmeler, daha yüksek DDR5 XMP hızları ve çekirdek başına termal azaltma sayesinde yeni hız aşırtma rekorları kırılmasını sağlayacağını öngörüyor.

Performans geliştirmeleri açısından Intel, bu CPU’ları bir önceki yılın kendi 13. Nesil CPU’ları yerine öncelikle Ryzen 9 7950X ile karşılaştırıyor. Intel, 7950X’e kıyasla %23’e kadar daha iyi oyun performansı ve yaratıcı iş akışı hızında %54’e kadar artış olduğunu iddia ediyor.

Piyasada yeni bir CPU arayanlar için bu 14. Nesil işlemciler 17 Ekim’den itibaren seçili perakendecilerden satın alınabilecek.

Daha detaylı bilgi için aşağıdaki kaynak linkini ziyaret edebilirsiniz.