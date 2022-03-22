Internet Explorer’a Sonsuza Kadar Veda Ediyoruz – Yeni Windows Güncellemesi

Internet Explorer son kullanım ömrü güncellemesini 15 Haziran’da yapacak. Windows 10 güncellemesi bu tarihten sonra bilgisayarlara gelecek. Tarayıcı devre dışı kalacak ve cihazlara veda edecek.

Microsoft, Mayıs 2021’den bu yana Internet Explorer’ı kullanımdan kaldırma planlarını ayrıntılı olarak açıklıyor. Şirket kullanım ömrü sonu güncellemesinin tarayıcıyı; erişmeye çalıştıklarında kullanıcıları Microsoft Edge tarayıcısına yönlendirecek şekilde devre dışı bırakacağını söylüyor.

Microsoft Edge, 2020’nin başından beri Microsoft’un ana tarayıcısı oldu. Ayrıca yeni Windows cihazlarında varsayılan tarayıcı olarak geliyor. Microsoft Edge, eski komut dosyalarına ve koda dayalı web sitelerinin ve uygulamaların; daha uyumlu bir şekilde görüntülenmesini sağlayan bir Internet Explorer modu içeriyor.

Internet Explorer 11’in kullanım ömrü sonu güncellemesinden etkilenecek platformlar arasında Windows 10; IoT 20H2 ve sonraki sürümleri yer alıyor. Bu arada, Windows 10 güncellemesini almayacakları için etkilenmeyecek olan birkaç eski Windows sürümü ve diğer istisnalar da var.