Apple dün yani 7 Mayıs’ta gerçekleştirdiği Let Loose etkinliği kapsamında bazı ürünlerini tanıttı. Bunlardan en ilgi çekenleri ise şüphesiz iPad Pro ve iPad Air serileri oldu. Apple’ın yeni tabletleri büyük bir ilgi gördü. İnovatif özelliklerle donatılmış bu iPad’ler kullanıcıların hoşuna gitse de iPad kutularından adaptör çıkmayacağını öğrenmek üzücü bir haber oldu. Peki iPad adaptörü neden kutudan çıkmıyor, işte cevabı…

iPad Adaptörü Neden Kutudan Çıkmıyor?

Apple’ın yeni tanıtımını gerçekleştirdiği iPad’ler bazı ülkelerde adaptör ile birlikte bazı ülkelerde ise adaptörsüz bir şekilde satılacak. Ülkemiz maalesef ki tabletlerin adaptörsüz satıldığı ülkeler arasında yer alıyor. Türkiye ile birlikte Birleşik Krallık ve Avrupa ülkelerinde de iPad kutularında adaptör yer almayacak. Bu ülkelerde kutunun içinde iPad ile birlikte yalnızca USB-C kablosu bulunacak. Apple’ın iPad satışı yaptığı diğer ülkelerde ise kutularda adaptör de yer alacak.

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Apple’ın yeni tabletlerinin özellikleri potansiyel kullanıcının oldukça ilgisini çekti. Ancak cihazın adaptörsüz satışa çıkması üzücü bir haber oldu. iPad satın almak isteyenler cihazla birlikte bir de adaptör satın almak zorunda kalacak ki bu da ekstra masraf demek. Apple cihazlar zaten oldukça pahalı ürünler ve adaptör gibi ekipmanlar için de ekstra ücret ödemek gerekmesi kullanıcıyı maddi bakımdan zorluyor diyebiliriz.

Peki Apple neden yukarıda belirttiğimiz bölgelerde adaptörü kutudan çıkardı? Bu ülkelerin dışında kalan bölgelere gönderilen iPad kutularında yine adaptör bulunacak ancak İngiltere, Türkiye ve Avrupa ülkelerinde neden bulunmayacak? Söz konusu uygulamanın Avrupa’da uygulanan “Elektrik ve Elektronik Ekipman Atığı” düzenlemelerinden dolayı gerçekleştirildiği belirtilmekte. Bahse konnu uygulama ise çevreyi koruma amaçlı yapılmakta. Yani Apple çevreyi koruma görüntüsü altında maliyetleri kısma politikasıyla bu stratejiyi benimsemiş olabilir.

Adaptörsüz iPad Satışına Kullanıcıların Tepkileri

Adaptörsüz satışın nedeni konusunda markanın herhangi bir resmi açıklaması bulunmuyor fakat medyada dolaşan söylemlere göre bu strateji Apple’ın sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında gerçekleştiriliyor olabilir. Apple iPad’lerdeki gibi adaptörsüz satışı daha evvel iPhone modellerinde de uygulamıştı.

Kullanıcıların bir kısmı bu uygulamanın çevreyi korumakla ilgisi olmadığını ve daha çok maliyetleri aşağı çekme ve aksesuar satışını artırma amacı güttüğünü düşünmekteler. Fakat tüketicinin bir kısmı ise Apple’ın sürdürülebilirlik konusundaki bu yaklaşımını desteklemekte. Bu konuda çoğunluk maliyet düşürme politikası olduğunu düşünse de karşıt görüşte olanlar da mevcut.

Apple’ın adaptörsüz ürün satışı kullanıcıların bütçelerini sarsan bir yaklaşım oluyor ve kullanıcı haliyle bu durumdan şikayet ediyor. Bunların yanı sıra kullanıcılar bu uygulamadan hoşlanmasa da Apple kalitesinden vazgeçemeyen ve bu yeni teknolojiyi deneyimlemek isteyenler söz konusu tabletleri satın almaktan vazgeçemiyor.