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iPad Air ve iPad Pro Modelleri İçin Ön Kamera Güncellemesi Geliyor

Fatih Kuruçay Fatih Kuruçay
20 Mart 2024
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iPad Air ve iPad Pro Modelleri İçin Ön Kamera Güncellemesi Geliyor

Tüm söylentiler arasında, yeni iPad Air ve iPad Pro’nun ön kamerasında güncelleme yapılacağına dair bir ipucu da var. Sızıntı yapan ShrimpApplePro şimdi bu söylentileri iPad Air 6’nın ön tarafa bakan yatay bir kamera alacağına dair bir raporla doğruluyor.

iPad Air ve iPad Pro Modelleri İçin Ön Kamera Güncellemesi Geliyor

iPad Air 6 mevcut nesille aynı tasarıma sahip

X’teki bir gönderide yer alan sızıntıya göre iPad Air 6, mevcut nesille hemen hemen aynı tasarımı koruyor. Ancak ShrimpApplePro, iPad yatay konumdayken ön kameranın üst tarafa yerleştirilecek şekilde hareket ettirildiğini iddia ediyor. Şu anda yalnızca giriş seviyesi iPad 10’da, iPad yatay tutulduğunda veya Magic Keyboard Folio ile kullanıldığında kamera üstte bulunuyor.

Bu yılın başlarında 9to5Mac, iPadOS 17.4’te yeni iPad Pro modellerinin de aynı muameleyi göreceğine dair kanıtlar keşfetti. “Face ID kurulumu sırasında iPad’in, kamera ekranın üst kısmında olacak şekilde yatay konumda olması gerekiyor. iPadOS 17.4’teki yeni bir mesajda, kurulum tamamlandıktan sonra Face ID’nin dikey ve yatay olarak çalıştığı belirtiliyor.

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