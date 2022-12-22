iPad için DaVinci Resolve App Store’da yayınlandı

iPad için DaVinci Resolve nihayet App Store’da mevcut ve bir M1 veya M2 iPad Pro kullandığınız sürece, masaüstü eşdeğeri kadar yetenekli. Video düzenleme ve renk düzeltme uygulaması 2 GB boyutunda sunulur ve A12 Bionic yonga seti veya daha yenisine sahip iPadOS 16 ve üzeri iPad’ler ile uyumlu çalışır.

Daha eski iPad’ler, Resolve’un tüm özelliklerini alamayacak ve bazı modeller HD projelerle sınırlı kalabilir. Blackmagic, en iyi deneyim için bir iPad Pro M1 veya M2 modelinin kullanılmasını önerir. Harici bir ekran bağlama veya ProRes çekimlerini düzenleme, M1 ve M2 iPad’lere özeldir.

Resolve uygulaması, iPad’in dokunmatik arabirimine uyacak şekilde uyarlanmıştır, ancak yine de daha bilgisayardaki gibi bir deneyim yaşamak isterseniz harici bir klavye ve fare bağlayabilirsiniz. Kullanıcılar bu uyulama içerisinde renk düzeltme, düzenleme, bulut işbirliği ve AI tabanlı sihirli maskeler ve ses izolasyonu dahil olmak üzere masaüstü uygulamasındaki tüm özellikleri bulacaklar.

iPad kullanıcıları ayrıca mevcut DaVinci Resolve 18 projelerini iPad uygulamasına aktarabilir. Standart uygulamaya göre çeşitli premium özellikler getiren DaVinci Resolve Studio, bir kereye mahsus 94,99 ABD doları değerinde uygulama içi satın alma olarak mevcuttur.