Ana SayfaTeknoloji HaberleriiPad için DaVinci Resolve App Store'da yayınlandı

iPad için DaVinci Resolve App Store’da yayınlandı

DaVinci Resolve for iPad, M1 ve M2 çipli iPad Pro için optimize edilmiştir. Daha önceki ve bellek sınırlamaları olan iPad modellerinde sınırlı işlevsellik vardır.

Selin Polat

-

0
Okuma Süresi: 1 dk.
14
https://www.cepkolik.com/wp-content/uploads/2022/12/DaVinci-Resolve-for-iPad.jpg

BYD, 5 Ocak’ta Yangwang markasını tanıtacak

BYD Group'un başkan yardımcısı Lian Yubo, bugün APEC KOBİ İş Forumu 2022'de Yangwang markasının BYD'nin...

iPad için DaVinci Resolve nihayet App Store’da mevcut ve bir M1 veya M2 iPad Pro kullandığınız sürece, masaüstü eşdeğeri kadar yetenekli. Video düzenleme ve renk düzeltme uygulaması 2 GB boyutunda sunulur ve A12 Bionic yonga seti veya daha yenisine sahip iPadOS 16 ve üzeri iPad’ler ile uyumlu çalışır.

Daha eski iPad’ler, Resolve’un tüm özelliklerini alamayacak ve bazı modeller HD projelerle sınırlı kalabilir. Blackmagic, en iyi deneyim için bir iPad Pro M1 veya M2 modelinin kullanılmasını önerir. Harici bir ekran bağlama veya ProRes çekimlerini düzenleme, M1 ve M2 iPad’lere özeldir.

Resolve uygulaması, iPad’in dokunmatik arabirimine uyacak şekilde uyarlanmıştır, ancak yine de daha bilgisayardaki gibi bir deneyim yaşamak isterseniz harici bir klavye ve fare bağlayabilirsiniz. Kullanıcılar bu uyulama içerisinde renk düzeltme, düzenleme, bulut işbirliği ve AI tabanlı sihirli maskeler ve ses izolasyonu dahil olmak üzere masaüstü uygulamasındaki tüm özellikleri bulacaklar.

iPad kullanıcıları ayrıca mevcut DaVinci Resolve 18 projelerini iPad uygulamasına aktarabilir. Standart uygulamaya göre çeşitli premium özellikler getiren DaVinci Resolve Studio, bir kereye mahsus 94,99 ABD doları değerinde uygulama içi satın alma olarak mevcuttur.

-- Reklam --

Yeni BMW iX3 ve diğer BMW modelleri kısa ve uzun menzilli seçeneklerle gelecek

BMW ile ilgili ön araştırmalar ve haberler söz konusu olduğunda oldukça iyi bir sicile sahip olan Bimmerpost'taki bir sızıntı...
Önceki İçerik
Vivo S16 Serisi tanıtıldı
Sonraki İçerik
Yeni BMW iX3 ve diğer BMW modelleri kısa ve uzun menzilli seçeneklerle gelecek
KaynakGsmarena

Cevap Ver

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Copyright @ Cepkolik.com 2021