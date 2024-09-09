Ana Sayfa » Teknoloji Haberleri iPad Mini 7 Özellikleri Ortaya Çıktı, LCD Ekran ile Gelecek! Teknoloji Haberleri iPad Mini 7 Özellikleri Ortaya Çıktı, LCD Ekran ile Gelecek! Emine Emre 2 Görüntüleme

Apple’ın yeni mini tableti iPad mini 7 özellikleri ortaya çıktı. Daha önce ortaya çıkan sızıntılarda cihazın OLED panel ile geleceği söylenmişti ancak yeni gelen haberlere göre tablette LCD panel bulunacak. Daha güçlü bir performans sunacağı söylenen iPad mini 7 tabletin nitelikleri nasıl, ne zaman piyasaya çıkacak, gibi sızdırılan haberlere bakalım…

iPad Mini 7 Özellikleri Ortaya Çıktı

X platformunda Apple Hub hesabının yaptığı paylaşımla iPad mini 7 özellikleri belli oldu. Paylaşımda yer alan bilgilere göre cihaz 8,3 inç büyüklüğünde bir LCD panele sahip olacak. Tasarım kısmında selef modeline göre büyük bir farklılık beklenmiyor. Touch ID butonu ile gelecek olan Apple’ın yeni mini tableti hakkında daha evvel çıkan sızıntılarda OLED panel beklendiği belirtilmekte idi. Ancak yeni gelen haberlere göre OLED panel bir sonraki yıla ertelenmiş görünüyor.

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iPad mini 7 tasarım kısmında bir farklılık olmasa da geniş bir renk skalası sunacağını söyleyebiliriz. Bununla birlikte iç donanım kısmında da ciddi farklılıklar beklenmekte. Bu kapsamda en büyük farkın cihazın gücünde olduğunu söyleyebiliriz. iPad mini 7’nin, Apple’ın A17 ya da A18 işlemcileri ile geleceği söylenmekte. Bu da tabletin performans anlamında oldukça güçleneceğinin bir göstergesi.

iPad mini 7’nin selef modelinde A15 yonga seti bulunmakta. A15 ile A17 ya da A18’i karşılaştırdığımızda yeni çiplerin daha hızlı ve enerji veriminin daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Yani iPad mini 7’nin yüksek performans isteyen uygulamalarda ve çoklu işlemlerde üstün performans sunması beklenmekte. iPad mini 7 ile ilgili X platformunda yapılan paylaşıma aşağıdan bakabilirsiniz:

What to expect from the upcoming iPad mini 7!



Would you buy one? pic.twitter.com/UUg0yl415c — Apple Hub (@theapplehub) September 6, 2024

Apple’ın yeni mini tableti AI özellikleri ile de ön plana çıkmakta. Bu kapsamda cihazda Apple Intelligence yapay zeka paketi desteği mini 7’de bulunacak. Apple’ın yapay zeka teknolojisi kullanıcı deneyimini artırmakla birlikte, tableti performans anlamında da üst seviyeye çıkaracak. Bağlantı kısmında ise Wi-Fi 6E bulunacak. Bu sayede cihaz hızlı internet bağlantısı ve kablosuz bağlantı özelliği sunacak.

Wi-Fi 6E’nin yanı sıra Bluetooth 5.3 desteği de cihazda yer alacak. Bunlarla birlikte iPad mini 7, Apple Pencil Pro desteği ile gelecek. Bu özelliği sayesinde tasarım, çizim ve benzeri gibi yaratıcı işler için de oldukça uygun bir cihaz olarak emsalleri arasında fark yaratacak.

iPad mini 7 Ne Zaman Çıkacak?

Daha önce gelen haberlerde iPad mini 7’nin Apple’ın Eylül etkinliğinde tanıtılması ve piyasaya sürülmesi bekleniyordu. Ancak Mark Gurman’dan gelen haberlere göre iPad mini 7, Apple It’s Glowtime etkinliğinden sonra Ekim ayında farklı bir etkinlikle tanıtılacak. Apple’ın Ekim ayında yeni Mac modelerini duyurması bekleniyor. iPad mini 7’yi de bu etkinlikte tanıtabilir.