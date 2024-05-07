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Canalys, pazar araştırma şirketi, 2024 yılının ilk 3 ayına ilişkin tablet satışı raporunu yayınladı. Raporda yer alan verilere göre iPad satışlarında azalma Huawei tablet satışlarında artış görüldü. En çok tablet satışı yine Apple cephesinde olurken Huawei’nin yükselişi dudak uçuklattı. Küresel pazarda tablet satışları ile alakalı Canalys 2024 ilk çeyrek raporunda yer alan bilgilere bakalım…

iPad Satışlarında Azalma Huawei Tablet Satışlarında Artış Yaşanıyor

Canalys tablet satışları raporunda yer alan bilgilere göre küresel tablet satışları geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 1 oranında artış gösterdi. 2024’ün ilk çeyreğinde toplam 33,7 milyon adet seviyesinde tablet bilgisayar satışı gerçekleşti. Bu kapsamda en çok tablet satan firma Apple olurken ikinci sırayı Samsung, üçüncü sırayı ise Huawei aldı. Huawei 2023’ün aynı dönemine kıyasla satışlarını yüzde 70 oranında artırdı.

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2024 ilk üç ayında toplam tablet satışının yüzde 36’lık kısmı Apple tarafından gerçekleştirildi ve en çok tablet satan firma oldu. Apple geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre satışlarda büyük düşüş kaydetti. 2023’ün ilk çeyreğinde satışların yüzde 42’lik kısmına sahipken, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 13,9’luk düşüşle yüzde 36 seviyesine geriledi.

Huawei Tablet Satışlarını Yüzde 70 Artırdı

Tablet satışlarında ikinci sıra ise ezeli rakip Samsung’un oldu. Bahse konu dönemde Samsung pazardan yüzde 20’lik pay almayı başardı ve geçtiğimiz seneye göre yerini korumayı başardı. Tablet satışları konusunda piyasanın sürprizi ise Huawei oldu. Huawei satışlarını yüzde 70 oranında artırarak yüzde 8’lik payın sahibi oldu. 2023’ün ilk 3 ayında markanın satış oranı yüzde 5 seviyesinde idi. Yüzde 8’lik satış oranı ile Huawei tablet satışlarında 3. sıraya yerleşti.

Bilindiği üzere Huawei, Amerika ambargosuyla savaşıyor. Google hizmetlerine erişim sağlayamayan Huawei ürünlerinin çoğunu Çin’de satmak zorunda kalıyor. Ancak markanın takdire şayan bir savaşçı gücü var ki pes etmeden piyasadaki pazar payını artırmaya çalışıyor. Akıllı telefon piyasasındaki pazar payını da artıran marka şimdi görüldüğü üzere tablet alanında da büyümeye devam ediyor.

Huawei Yeni 5nm Kirin İşlemcisi ile Geliyor

Huawei kendi yonga setlerini geliştirmeyi hedeflemekte ve bunun için sıkı bir şekilde çalışmakta. Bu kapsamda gelen haberlere göre markanın önümüzdeki Ekim ayında piyasaya sürmeyi planladığı Huawei Mate 70 serisinde, kendi ürettiği 5nm Kirin işlemcisinin bulunacağı belirtilmekte. Bahse konu işlemcileri tabletlerinde kullanmayı hedefleyen Huawei, bu alanda rakiplerinde geri kalmamak için var gücüyle çalışıyor.

Huawei’nin ürettiği yeni 5nm Kirin işlemciler performans açısından kendi seviyesinin üstüne çıksa da işlem gücü bakımından Apple ile “henüz” birebir rekabete girebilecek seviyede değil. Apple cephesinde ise uzun zamandır yeni ipad modelleri görünmüyordu. Ancak marka “Let Loose” organizasyonu kapsamında yeni tablet modellerini tanıtacak.

Apple’ın yeni iPad modeli M4 işlemciden gücünü alan, OLED ekrana sahip iPad Pro serisi olarak deklare edilecek. Bu seri ile marka yeniden satışlarını artırmayı hedefliyor. Apple yeni iPad’ini tanıttığında biz de buradan sizlere duyuruyor olacağız.