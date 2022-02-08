iPad’i MacBook’a Dönüştüren Klavye İle Tanışın!

Apple, çığırdan çıkan patentleriyle kullanıcılarını memnun etmeyi hedefliyor. Yeni bir habere göre, iPad’in bir MacBook Pro olarak işlev görmesine olanak tanıyan yeni bir klavyrpatenti var. Eğer bu gerçekleşirse iPad klavyeniz bir MacBook Pro’ya dönüşecek.

Apple daha önce iPad’in bir Mac’e dönüşme fikrini reddetmişti, ancak patentle birlikte yeni teknolojilere doğru ilerlediğini kanıtlıyor. Patent, Apple için geleceğin kapılarını açıyor da diyebiliriz.

Patent, bir elektromekanik klavyeye ve dizüstü bilgisayar ve ters ekran modu dahil olmak üzere birden çok modda iPad’e bağlanabilen menteşeli bir temel sistemi açıklıyor.

Temel konumda, iPad’e birden çok giriş aygıtı takılıyor. Bunlara klavye, izleme paneli ve dokunmatik ekran da dahil. Bunlar, tablet bilgisayar cihazı için giriş seçenekleri diyebiliriz. Yapılandırma ayrıca ikinci bir ekran sağlıyor. Yeni Apple patentiyle ilgili birkaç olasılık var; ancak sonunda ticari bir ürüne dönüşüp dönüşmeyeceğini bilmiyoruz.