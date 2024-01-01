Ana Sayfa » Teknoloji Haberleri iPhone 16 Pro ve Pro Max Daha Büyük Ekranla Geliyor Teknoloji Haberleri iPhone 16 Pro ve Pro Max Daha Büyük Ekranla Geliyor Fatih Kuruçay 14 Görüntüleme 0

Çin’deki Apple fabrikalarından gelen güncel sızıntılar, beklenen iPhone 16 Pro ve 16 Pro Max modellerinin ekran boyutlarını açıklıyor. Rapora göre, iPhone 16 Pro’da 6,3 inç, iPhone 16 Pro Max’te ise 6,9 inç ekran boyutlarına yer veriliyor. Bu, mevcut iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max’in 6,1 inç ve 6,7 inç ekranlarına kıyasla daha büyük bir ekran anlamına geliyor.

iPhone 16 Pro hayranlarının beklentilerini karşılıyor

İlginç bir şekilde, ekran boyutlarındaki bu artışa rağmen, Pro modellerinin kalınlığında bir değişiklik olmayacak, ancak cihazın genel boyutları bir miktar genişliyor. Apple’ın neden bu değişikliği yaptığı henüz net değil, ancak teknoloji uzmanları ve kullanıcılar, bu güncellemenin daha büyük ekranlarla birlikte kullanıcı deneyimini geliştirmeyi amaçlayabileceğini düşünüyor.

Öte yandan, iPhone 16 ve 16 Plus modellerinin ekran boyutlarının mevcut 6,1 inç ve 6,7 inç olarak kalması bekleniyor. Ancak gelecekteki iPhone 17 serisiyle birlikte tüm cihazlara daha büyük ekranlar getirme planları da göz önüne alınıyor.