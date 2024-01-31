Ana Sayfa » Teknoloji Haberleri iPhone 16 Satış Beklentileri Apple İçin Sorun Yaratabilir Teknoloji Haberleri iPhone 16 Satış Beklentileri Apple İçin Sorun Yaratabilir Fatih Kuruçay 14 Görüntüleme

Görünüşe göre iPhone 16’nın lansmanına hala biraz daha zaman var, ancak Apple tarafında işler pek de iyi gitmiyor gibi duruyor. Şirket, en azından yeni bir tedarik zinciri analizinin doğru çıkması durumunda iPhone 16 satışlarında önemli bir düşüş bekliyor olabilir.

Kuo iPhone sevkiyatlarının yüzde 15 düşeceğini öngördü

Apple analisti Ming-Chi Kuo kısa süre önce Medium’da şirketin karşılaştığı zorlukları anlatan bir gönderi paylaştı. Kuo, iPhone sevkiyatlarının yıldan yıla yüzde 15 düşebileceğini bildirerek, “Apple, 2024 yılında büyük küresel cep telefonu markaları arasında en önemli düşüşü yaşayabilir” diyor. iPhone 16’nın bu yılın sonlarında piyasaya sürüleceği düşünüldüğünde, bu durum teknoloji devi için okumayı zorlaştırabilir.

Kuo, bu sorunların Çin’deki satış düşüşünden ve Android telefonlarda yeni yapay zeka özelliklerinin öne çıkmasından kaynaklandığını öne sürüyor. Görünüşe göre Çinli tüketiciler pazarın üst kısmındaki katlanabilir ürünlere daha fazla yöneliyor ve Huawei’nin geri dönüşü bu sorunu daha da artırdı. Raporda ayrıca Samsung’un, Samsung Galaxy AI duyurularının ardından 2024 sevkiyatları için beklentilerini yüzde 5-10 arasında yükselttiği, Apple’ın Çin’deki haftalık sevkiyatlarının ise yüzde 30-40 düştüğü belirtiliyor. Bunun kısa süreli bir değişim mi, yoksa uzun vadeli bir değişim mi olduğunu söylemek için henüz çok erken, ancak rakamlar pek iyi görünmüyor.