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iPhone ve Windows Sonunda Birlikte Çalışıyor!

Yıllardır Apple ve Microsoft rakip olarak görüldü. Ancak Windows 11'in piyasaya sürülmesiyle Microsoft, iPhone kullanıcılarını kazanmak için büyük bir adım atıyor. Windows 11'in temel özelliklerinden biri, kullanıcıların telefonlarını Windows bilgisayarlarına bağlamalarına olanak tanıyan Phone Link oldu.

Ayşen Sıla

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Apple kullanıcıları, cihazlarının sorunsuz entegrasyon özelliğini hep sevmiştir. iPhone, MacBook, AirPods, iPad ve Apple Watch birlikte sorunsuz bir şekilde çalışarak işlerin yapılmasını kolaylaştırıyor. Peki ya bir iPhone’u Windows bilgisayarla kullanmak isterseniz? Yakın zamana kadar bu bir hayaldi.

Ama şimdi, Phone Link uygulaması sayesinde iPhone’unuzu Windows 11 bilgisayarınıza bağlamak çok kolay. Şimdi Microsoft, Phone Link uygulaması için iPhone desteğinin tüm Windows 11 kullanıcıları tarafından kullanılabileceğini duyurdu.

Yıllardır Apple ve Microsoft rakip olarak görüldü. Ancak Windows 11’in piyasaya sürülmesiyle Microsoft, iPhone kullanıcılarını kazanmak için büyük bir adım atıyor. Windows 11’in temel özelliklerinden biri, kullanıcıların telefonlarını Windows bilgisayarlarına bağlamalarına olanak tanıyan Phone Link oldu.

iphone-phone-link

Phone Link, 2015’ten beri Android telefonlar için kullanılıyor. Ancak Microsoft, iPhone desteği üzerinde çalışmaya ancak son zamanlarda başlayabildi. Artık bu destek tüm Windows 11 kullanıcıları tarafından kullanılabiliyor.

Telefon Bağlantısı ile şunları yapabilirsiniz:

  • iPhone bildirimlerinizi bilgisayarınızda görebilirsiniz
  • Bilgisayarınızdan metin mesajları gönderip alabilirsiniz
  • iPhone fotoğraflarınızı ve dosyalarınızı görüntüleyip düzenleyebilirsiniz
  • Bilgisayarınızdan telefon görüşmeleri yapabilirsiniz
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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.
KaynakWindows

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