iPhone ve Windows Sonunda Birlikte Çalışıyor!

Apple kullanıcıları, cihazlarının sorunsuz entegrasyon özelliğini hep sevmiştir. iPhone, MacBook, AirPods, iPad ve Apple Watch birlikte sorunsuz bir şekilde çalışarak işlerin yapılmasını kolaylaştırıyor. Peki ya bir iPhone’u Windows bilgisayarla kullanmak isterseniz? Yakın zamana kadar bu bir hayaldi.

Ama şimdi, Phone Link uygulaması sayesinde iPhone’unuzu Windows 11 bilgisayarınıza bağlamak çok kolay. Şimdi Microsoft, Phone Link uygulaması için iPhone desteğinin tüm Windows 11 kullanıcıları tarafından kullanılabileceğini duyurdu.

Yıllardır Apple ve Microsoft rakip olarak görüldü. Ancak Windows 11’in piyasaya sürülmesiyle Microsoft, iPhone kullanıcılarını kazanmak için büyük bir adım atıyor. Windows 11’in temel özelliklerinden biri, kullanıcıların telefonlarını Windows bilgisayarlarına bağlamalarına olanak tanıyan Phone Link oldu.

Phone Link, 2015’ten beri Android telefonlar için kullanılıyor. Ancak Microsoft, iPhone desteği üzerinde çalışmaya ancak son zamanlarda başlayabildi. Artık bu destek tüm Windows 11 kullanıcıları tarafından kullanılabiliyor.

Telefon Bağlantısı ile şunları yapabilirsiniz:

iPhone bildirimlerinizi bilgisayarınızda görebilirsiniz

Bilgisayarınızdan metin mesajları gönderip alabilirsiniz

iPhone fotoğraflarınızı ve dosyalarınızı görüntüleyip düzenleyebilirsiniz

Bilgisayarınızdan telefon görüşmeleri yapabilirsiniz