iQOO Z9 12 Mart’ta Piyasaya Sürülüyor

iQOO Z9, 12 Mart’ta Hindistan’da piyasaya sürülecek ve marka, Dimensity 7200 SoC ve OIS’li 50MP Sony IMX882 kamera ile geleceğini doğruladı. Z9’un 6.000 mAh bataryaya sahip olacağı söyleniyordu ancak iQOO, Z9’un 5.000 mAh batarya ile geleceğini duyurduğundan bu bilginin yanlış olduğu ortaya çıktı.

iQOO Z9 Dimensity 7200 işlemci ile geliyor

Ayrıca iQOO, iQOO Z9’un 1.800 nit tepe parlaklık ve 300 Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip 120 Hz “Ultra Parlak” AMOLED ekrana sahip olacağını söyledi. iQOO Z9, bir USB-C ve çift stereo hoparlöre sahip olacak ancak 3,5 mm kulaklık jakı ile gelmiyor. Z9, 7,83 mm inceliğinde olacak ve Grafen Mavisi ve Fırçalanmış Yeşil olmak üzere iki renk seçeneğine sahip oluyor.