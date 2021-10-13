İşte AMD’nin 1080p için Bütçe Dostu Ekran Kartı: RX 6600

Hali hazırda stokta herhangi bir ekran kartı bulmak imkansız hale geldi. Stoklarda bulunması zor hale gelecek diğer bir ekran kartı için ise sıkı durun! İşte AMD’nin yeni kartı Radeon RX6600, 1080p çözünürlükte oyun keyfi için özel dizayn edildi.



Bugünden itibaren bütün AMD satış noktalarında. Asus, MSI, ASRock, Gigabyte, XFX, Sapphire ve diğerlerinin satışa sunduğu ürün 330$ civarında. RX6600, AMD’nin başlangıç kartlarından ve bu yaz çıkan RX6600 XT’nin devamı niteliğinde. Üretici ve satıcıya göre kart bir, iki ya da üç fanlı mimari seçeneğe sahip olabilecek.





Ekran kartı 28 hesap ünitesine, 1792 stream işlemcilerine, 32 AMD Infinity belleğine ve 8Gb’a kadar GDDR6 Vram’e sahip olacak. Aşırı rekabetçi olmayan ve asıl hedefi maksimum performans olmayan ürünün güzel yanıysa yalnızca 132 watt kullanıyor olması. Böylece aşırı güç istemeyen kart, güç üniteleri zayıf olan sistemlerde (450watt kadar) dahi çalışabilecek. AMD’nin iddiasına göre 1080p çözünürlükte ve maksimum ayarlarda RX6600, RTX 3060’dan 1.3 kat kadar daha tasarruflu.







AMD’nin RX 6600 ile amacı maksimum grafik ayarlarında ve 1080p çözünürlüğünde sorunsuz ve keyifli bir oyun deneyimi sunmak. Şirketin söylediğine göre 6600, Nvidia RTX 2060’dan ortalama %23 daha hızlı. Battlefield 5, Cyberpunk 2077 ve Hitman 3 gibi oyunlarda bile rekabetçi bir performans gösteren grafik kartı, bu oyunlarda 100’ün üzerinde fps sağlayan RTX 3060’a kafa tutuyor.



Önceki RX Ekran kartları gibi RX 6600’da AMD’nin FidelityFx Süper Çözünürlük üst örnekleme (upsampling) teknolojisine sahip. Bu teknoloji şu anda 50’nin üzerinde oyunda kullanılıyor. Eğer daha yüksek çözünürlüklü bir monitöre sahipseniz AMD, FSR özelliğinin performansı fazla düşürmeden görüntüü kalitesini artırabileceğini söyledi. Böylelikle Far Cry 6 gibi oyunlarda 1440p’de 60 fps ile oynayabileceksiniz.



AMD, Windows 11’e geçen kullanıcıların, oyunlarda performans sorun yaşamaması için ilk gün güncelleme müjdesini verdi.





Bütün bu duyuruların talihsiz kısmıysa, ekran kartlarının zaten bir stok krizi yaşıyor olması. Dolayısıyla piyasada ki diğer kartlar gibi RX 6600’ı da bulmak çok zor olacak gibi gözüküyor. Online fiyatlandırmalar düşünüldüğünde bu kartı önerilen 330$ fiyat etiketiyle almak imkansız gibi gözüküyor. Unutmayın ki RX6600’dan çok daha kötü performans veren GTX 1650 gibi ekran kartları 400$’dan aşağıya satılmıyor.