İşte Türkiye’nin Milyon Dolarlık Teknoloji Şirketleri

Yeni nesil teknoloji firmaları ile eski nesil ekonominin devleri arasında en değerli şirketler listesine girme yarışı devam ediyor. Liste, çoğunlukla çevrimiçi perakende girişimleri tarafından geride bırakıldı.

Trendyol, e-ticaret devinin bu haftaki başarılı yatırım turunun ardından Türkiye’nin ilk “decacorn”u – 10 milyar doları (85.45 milyar TL) aşan bir girişim oldu.

Hızlı market teslimatı öncüsü Getir ikinci sırada yer alıyor. Şu anda yaklaşık 7,5 milyar dolar değerinde olan Getir, benzersiz perakende modelini tüm dünyada kullanmaya başladı.

Perakende sektörünü verilere dayalı değişime zorlayan Trendyol, Getir, Hepsiburada ve Dream Games gibi girişimler, farklı finansman ve yatırım modelleriyle öne çıkıyor.

Türk oyun geliştiricileri, e-ticaret platformlarının yanı sıra veriye dayalı eğlence ekonomisinde de başarılı dev teknoloji girişimlerine dönüştü.

Ayrıca burada başarılı çıkış anlaşmaları yapanlar, Türkiye’deki oyun ekosistemine yatırım yapmaya devam ediyor. Ve ülke, oyun ekosisteminde milyar dolarlık yeni girişimler başlatmayı sürdüyor.

Bu, iki yıldan kısa bir sürede milyar dolarlık bir değere ulaşan başka bir oyun geliştiricisi Dream Games tarafından daha da kanıtlandı. Aynı zamanda Türkiye’nin veri odaklı mobil oyun girişimleri arasında yer aldı.

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