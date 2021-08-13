İşte Xiaomi CyberDog’un İlk Resmi Videosu

Bu haftanın başlarında Xiaomi, CyberDog’u resmi olarak açıklamıştı. Boston Dynamic’in Spot robot köpeğine benzer şekilde çalışan dört ayaklı bir robottu. Şimdi, şirket yeni robotu gösteren resmi bir video yayınladı.

Çinli teknoloji devinin CyberDog’u, 128 GB’a yakın endüstriyel sınıf depolama ile eşleştirilmiş gömülü ve kenar sistemleri için NVIDIA’nın Jetson Xavier NX AI Süper Bilgisayarı tarafından desteklenen biyo-ilhamlı bir robot olarak karşımıza çıkıyor.

Robotun kafasında, insan gözüyle karşılaştırılabilir mekansal algı sağlayan bir dizi kamera, mikrofon ve sensör bulunuyor. Ayrıca sesle kontrol gibi çeşitli özelliklere sahip ve hatta bir akıllı telefon aracılığıyla da kontrol edilebiliyor.

Şimdi ise, şirketten gelen son video bize gerçek hayatta nasıl çalıştığına bir bakış sunuyor. Videoya baktığımızda dört ayaklı robotun monte edildiğini, ardından ayağa kalktığını ve yürümeye başladığını görebiliyoruz. Xiaomi, yağmurda çalışırken bir çekim yaparak, çevikliğini ve hareketliliğini de vurgulayarak dayanıklılığını da gösteriyor. Etkileyici bir şekilde, kendi başına tam bir geri dönüş gerçekleştirdiğini bile görüyoruz.

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