Ana Sayfa » Teknoloji Haberleri İşte Yapay Zekanın Gücü: Samsung 7.5 Milyar Dolar Kar Elde Etti! Teknoloji Haberleri İşte Yapay Zekanın Gücü: Samsung 7.5 Milyar Dolar Kar Elde Etti! Emine Emre 1 Görüntüleme

Çağımızın teknolojisi yapa zeka hayat kolaylaştıran yeniliklerle birlikte şirketlere büyük karlar da getiriyor. Bu kapsamda Samsung’un muhteşem bir faaliyet karı sağladığını söyleyebiliriz. Samsung, 2024 yılının ikinci çeyrek finansal verilerini açıkladı. Buna göre şirketin karı yüzde 1460’a yakın oranda artış gösterdi. Yapay zeka eğitiminde kullanılan çipleri oldukça tutulan Samsung 7.5 milyar dolar kar elde etti. İşte ayrıntılar.

İşte Yapay Zekanın Gücü: Samsung 7.5 Milyar Dolar Kar Elde Etti!

Yapay zeka eğitimi için büyük önem arz eden gelişmiş bellek çipleri üreten Samsung, bu çiplere olan ilginin yoğunluğu sebebiyle büyük kar sağladı. 2024 ikinci çeyrek verilerine göre Samsung, beklediğinden daha yüksek gelir ve kar elde etti. Samsung’un açıkladığı üzere 2024 2.çeyrekte yüzde 23,42 seviyesinde gelir artışı, faaliyet karındaki artış ise yüzde 1458 oldu.

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Teknoloji devi Samsung bu karını yapay zekaya borçlu diyebiliriz. Markanın ürettiği yapay zeka eğitimi için son derece önemli olan bellek çipleri hala yoğun talep görmekte. Bu da şirketin gelir ve karına olumlu yansımış durumda. Samsung’un açıkladığı 2024 ikinci çeyrek verilerine göre söz konusu dönemde 53,5 milyar dolar gelir elde etti. Aynı dönemde faaliyet karı ise 7.5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Yapay zekada kullanılan Samsung HBM bellekler ve geleneksel DRAM belleklere hala yoğun ihtiyaç olduğunu söyleyebiliriz. Samsung açıklamasında 2024 yılının 2. yarısında da HBM, SSD ve sunucu DRAM’lere de yoğun talebin devam etmesini beklediklerini deklare etti. Marka, sunucu DRAM ve HBM talebini karşılayabilmek için bu alanda kapasitenin artırılabileceğini ve bunun da geleneksel çiplerin arzının azalması anlamına gelebileceğini belirtti.

Samsung Yapay Zeka Çipleri Üretmeye Devam Edecek

Yapay zeka çipleri HBM3E belleklerinde kapasiteyi artıracaklarını belirten Samsung, gelecek tüm talebi karşılamayı hedeflediklerini belirtti. Buradan da Samsung’un HBM3E çipleri için Nvidia’dan sertifika alacağını göstermekte. Bunların yanı sıra Samsung HBM4 çipleri üzerinde de çalışmalarını sürdürmekte ve söz konusu çiplerin 2026’da piyasaya sunulması bekleniyor.

Samsung’un genel kârının haricinde daha spesifik olarak, Samsung Device Solutions bir yıldan fazla zamandır ilk defa kar sağladı ve bu kapsamda 20 milyar dolar gelir ve 4,7 milyar dolara yakınsa net gelir elde etti. Bunun yanı sıra, Samsung imzalı HBM3 çiplerinin Nvidia’nın yapay zeka çiplerinde (Çin’e özel) kullanılacağı daha evvel belirtilmişti. Yani 2024’ün ikinci yarısı da Samsung çip birimi için iyi geçecek denilebilir.