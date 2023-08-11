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Jabra Elite 8 Active’in tasarımı sızdı – yakında geliyor

Sızan görüntülere göre Jabra Elite 8 Active, Siyah ve Lacivert renklerde, Elite 10 ise Siyah ve Bej tonlarında sunulacak. Jabra Elite 8 Active ve Elite 10'un diğer teknik özellikleri bir sır olarak kalıyor. Markanın yakın gelecekte kulaklıkları duyurmasını bekliyoruz.

Ayşen Sıla

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Bose QuietComfort Ultra‘nın görselleri dün gün yüzüne çıkmıştı. Danimarkalı markanın diğer popüler kulaklıkları arasında Elite 8 Active ve Elite 10 Active de yer alıyor. Jabra Elite 8 Active ise bu sene Elite 7 Active’in yerini alacak. Kulaklığın tasarımı bugün gün yüzüne çıktı.

Jabra Elite 8 Active ve Elite 10, silikon kulak uçlu bir tasarımı benimseyecek. Kulaklıkların gövdesi olmadığı için, kullanıcılar cihazın yüzeyine dokunarak çeşitli işlevleri yerine getirebilecekler.

Her iki TWS kulaklık da çeşitli boyutlarda silikon kulak uçlarıyla gelecek. Elite 8 Active’in kutusu, kulaklıkların IP68 sertifikalı olacağını, kasanın ise IP54 derecesine sahip olacağını ortaya koyuyor. Ayrıca Jabra ShakeGrip ile kulağa güvenli bir şekilde oturacak.

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Jabra Elite 8 Active ve Elite 10’un perakende kutuları, hibrit aktif gürültü önleme (ANC) ve aktif gürültü önleme desteğine sahip olacaklarını gösteriyor. TWS kulaklıklarda sesli asistan, Spotify Tap oynatma ve Google hızlı eşleştirme özelliği bulunacak. Elite 10 ayrıca Dolby Atmos desteğini de getiriyor.

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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.
KaynakMy Smart Price

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