Jabra Elite 8 Active’in tasarımı sızdı – yakında geliyor

Bose QuietComfort Ultra‘nın görselleri dün gün yüzüne çıkmıştı. Danimarkalı markanın diğer popüler kulaklıkları arasında Elite 8 Active ve Elite 10 Active de yer alıyor. Jabra Elite 8 Active ise bu sene Elite 7 Active’in yerini alacak. Kulaklığın tasarımı bugün gün yüzüne çıktı.

Jabra Elite 8 Active ve Elite 10, silikon kulak uçlu bir tasarımı benimseyecek. Kulaklıkların gövdesi olmadığı için, kullanıcılar cihazın yüzeyine dokunarak çeşitli işlevleri yerine getirebilecekler.

Her iki TWS kulaklık da çeşitli boyutlarda silikon kulak uçlarıyla gelecek. Elite 8 Active’in kutusu, kulaklıkların IP68 sertifikalı olacağını, kasanın ise IP54 derecesine sahip olacağını ortaya koyuyor. Ayrıca Jabra ShakeGrip ile kulağa güvenli bir şekilde oturacak.

Jabra Elite 8 Active ve Elite 10’un perakende kutuları, hibrit aktif gürültü önleme (ANC) ve aktif gürültü önleme desteğine sahip olacaklarını gösteriyor. TWS kulaklıklarda sesli asistan, Spotify Tap oynatma ve Google hızlı eşleştirme özelliği bulunacak. Elite 10 ayrıca Dolby Atmos desteğini de getiriyor.