Japonya ve Çin Şirketleri, Teknoloji İçin Güçlerini Birleştirdi!

Japan Display Inc. (JDI), yeni nesil OLED teknolojisini ortaklaşa geliştirmek için Çinli ekran üreticisi HKC ile stratejik bir ortaklık kurduğunu duyurdu. İşbirliği, çeşitli uygulamalar için yenilikçi OLED panelleri oluşturmak üzere JDI’nin ekran teknolojisindeki uzmanlığını HKC’nin üretim yetenekleriyle birleştirmeyi amaçlıyor.

Öncelikle LCD panelleriyle tanınan JDI, son zamanlarda OLED pazarına girdi. Bu ortaklık, OLED teknolojisini ilerletme ve bu büyüyen sektördeki varlığını genişletme taahhüdünü ifade ediyor. İttifak, yalnızca OLED teknolojisini değil, aynı zamanda yarı iletken fabrikaları, küresel yenilik ve sanayileşme merkezlerini ve üst düzey otomotiv teşhir işletmelerini de içerecek.

Şirketler, JDI’nin eLEAP OLED teknolojisini kullanarak ortaklaşa bir yarı iletken fabrika inşa etmeyi planlıyor ve 2025 yılına kadar seri üretimi hedefliyor. Bu yeni nesil OLED teknolojisi, maskesiz biriktirme ve fotolitografi kullanıyor, bu da öncekine kıyasla iki kat pik parlaklık ve üç kat daha uzun kullanım ömrü sağlıyor.

İddialı ortaklık, 2027 yılına kadar dünyadaki en büyük giyilebilir cihaz sevkiyatı ve pazar payı, 2028 yılına kadar VR, monitörler ve otomotiv ekranları için en büyük küresel sevkiyat ve pazar payı ve üçüncü en büyük küresel sevkiyat dahil olmak üzere çeşitli ekran paneli sektörlerine hakim olmayı hedefliyor.