Japonya’da İkinci Nintendo Mağazası Açılıyor

Dünyanın en çok bilinen video oyun şirketi Nintendo, dünyanın her yerinde sayısız mağaza sayısına sahip. Japonya’da bu sayının fazla olacağı tahmin ediliyordu. Ancak Japonya’da sadece bir tane Nintendo mağazası var. Nintendo, Japonya’da bu sayıyı ikiye çıkarma kararı aldı.

Nintendo, Japonya’da ilk mağazasını 2019 Kasım ayında Tokyo’da açmıştı. Herkes tarafından mağazanın adı Nintendo Tokyo olarak biliniyordu. Nintendo, aldığı karar ile 2021 Kasım‘da yeni bir Nintendo mağazası açma kararı aldı. Osaka’da açılması planlanan yeni mağazanın adı Nintendo Osaka şeklinde. Yeni açılması planlanan Nintendo Osaka, 2022 yılının sonlarında faaliyete geçeceği tahmin ediliyor.

Nintendo, Nintendo Osaka için son derece titiz bir şekilde hazırlık yapıyor. Nintendo, perakende satış yerlerini doğrudan yönetir, bu da ürün kalitesinin ve genel deneyimin sağlanmasına yardımcı olur. Japonya’da daha fazla Nintendo mağazası açması planlanıyor. Nintendo Osaka ile birlikte bu sayıların artacağı tahmin ediliyor. Nintendo, önümüzdeki yıllarda Kyoto, Fukuoka ve Sapporo şehirlerinde mağaza açacak gibi duruyor.

Pokemon, Nintendo’nun çıkardığı en popüler oyunları arasında yer alıyor. Japonya’nın her yerinde Pokemon Merkezleri adı verilen resmî perakende mağazalarına sahiptir, bu nedenle Nintendo’nun bu mağazaları benzer şekilde genişletmeyi planlayıp planlamadığını bize zaman gösterecek.

Nintendo’nun popüler oyunları şu şekilde;

Super Mario serisi

Tetris

Pokemon serisi

Nintendo, Japonya’da ilk mağazasını açtığında şu açıklamaları yapmıştı. “Video oyun sistemleri, yazılım ve karakter tabanlı ürünler gibi ürünler satmanın yanı sıra etkinliklere ev sahipliği yapmayı ve fırsatlar sunmayı planlıyoruz. Nintendo Tokyo’da oyun oynamak için. Japonya’da Nintendo bilgilerinin iletilmesi için yeni bir üs olacak bu mağazayı geniş bir tüketici kitlesi için keyifli bir yer haline getirmeye hazırlanıyoruz.”

Nintendo, Nintendo Osaka hakkında ilerleyen günlerde daha fazla açıklama yapacağını duyurdu.

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