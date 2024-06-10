Ana Sayfa » Teknoloji Haberleri JBL Live Buds 3 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri Teknoloji Haberleri JBL Live Buds 3 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri Ayşen Sıla 1 Görüntüleme

Geçen hafta, JBL yeni bir kulaklık tanışmıştı. 12mm dinamik sürücülere ve dahili dokunmatik ekrana sahip olması hızla dikkat çekti. Hemen ardından JBL şimdi benzer bir dokunmatik ekrana sahip başka bir TWS kulaklık olan LIVE BUDS 3‘ü tanıtıyor. Gelin özelliklerine bir bakalım.

Live Buds 3, 10mm kompozit diyafram sürücü üniteleri ve neodim mıknatıslar sayesinde canlı bir ses deneyimi sunuyor, kristal netliğinde ses ile konser tadında bir his sağlıyor. İşitme yolculuğunu geliştiren, 3D mekansal ses teknolojisiyle de bambaşka bir deneyim vaat ediyor.

Kulak içi tespit özelliğiyle kullanım kolaylığı ön plana çıkıyor, kulaklık çıkarıldığında sesi duraklatma veya takıldığında aramaları otomatik olarak alma gibi sorunsuz geçişlere olanak tanıyor, pil ömrünü koruyor. Ayrıca, kullanıcılar ses çıkışını özelleştirilebilir ekolayzır aracılığıyla ayarlayarak tercihlere göre dengeli bir ses profilini sağlayabilirler.

Gürültü, çeşitli ortamlara uyum sağlamak için 7 seviyeye kadar ayarlanabilen Aktif Gürültü Engelleme (ANC) ile uzak bir anı haline geliyor, JBL Kulaklık uygulaması aracılığıyla kontrol edilebiliyor. Gelişmiş bir mikrofon matrisi ve dijital gürültü azaltma yazılımıyla desteklenen kulaklıklar, etkili gürültü azaltma için hassas ters ses dalgaları oluştururken, ses geçirmez tasarım dış gürültülerin iç kulak kanalına girmesini engelliyor.

Pil dayanıklılığı sağlamdır, Live Buds 3 tek bir şarjla 10 saat çalma süresi ve şarj kutusu ile 30 saat sunar. Hızlı şarj özelliği, sadece 10 dakikalık şarjla 4 saatlik oynatma sağlıyor, ancak ANC kullanımı pil ömrünü etkileyebiliyor.

Şarj kutusunda 1.5 inçlik renkli LCD ekran, sezgisel tek parmak dokunmatik kontrolü ve özelleştirilebilir duvar kağıdı ile dikkat çeken bir özellik, gürültü azaltma, mekansal ses, ses efektleri ve uyku yardımı modlarını yönetmek için alternatif bir arayüz sunuyor, kulaklık kontrollerinin ötesinde ek kolaylık sağlıyor.